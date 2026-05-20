Meedia: NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuzi väina avamiseks

Lehe teatel toetab väike grupp NATO liitlasi sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist.

Ettepanekust NATO missiooni kohta teatas esimesena uudisteagentuur Bloomberg. Väidetavalt toetavad seda mõned NATO liikmesriigid.

NATO liitlasvägede ülemjuhataja Euroopas kindral Alexus Grynkewich kinnitas, et kaalub erinevaid võimalusi. "Kas ma mõtlen sellele? Absoluutselt. Aga mingeid plaane ei tehta enne, kui poliitiline otsus on vastu võetud," ütles Grynkewich.

Samal ajal on pinged USA ja Iraani vahel taas kasvamas. USA president Donald Trump ähvardas teisipäeval taas rünnata Iraani, kui islamiriigi juhtkond keeldub loobumast tuumaprogrammist.

"Noh, ma mõtlen, ma ütlen kaks või kolm päeva, võib-olla reede, laupäev, pühapäev või midagi sellist, võib-olla järgmise nädala alguses, sest me ei saa lasta neil saada tuumarelva," rääkis Trump.