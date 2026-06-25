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Kuressaare ringteel algavad taastusremonditööd

Eesti
Teetööd
Teetööd Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Alates järgmise nädala esmaspäevast algavad teekatte taastusremondi tööd Kuressaare ringteel Marientali ringristmikust kuni Kihelkonna ringristmikuni.

Transpordiameti kommunikatsiooniekspert Merilin Merila täpsustas, et mõlemad ringristmikud lähevad samuti remonti.

Teetöödega parandatakse teekatte seisukorda likvideerides ebatasasused ja pikiroopad ning suureneb liiklusohutus ja sõidumugavus.

Esmalt freesitakse olemasolev teekate. Seejärel paigaldatakse uus asfaltbetoonist kulumiskiht ning teostatakse uus teekatte markeering.

Ehitusperioodil reguleerivad liiklust liiklusreguleerijad. Merila sõnul liiklust kuskil ei suleta, küll aga võib ette tulla lühiajalisi seisakuid.

Transpordiamet palub kõikidel liiklejatel ja jalakäijatel järgida ajutist liikluskorraldust ning olla teelõigul liigeldes tähelepanelikud. Kuna teelõigule jäävad mitmed ringristmikud, tehakse töid ka öösel, et liiklejaid võimalikult vähe häirida. 

Ehitustööd kestavad kaks kuud ning töid teostab Altos Teed OÜ.

Tööde maksumus on 700 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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