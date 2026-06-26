Otse 8.00: Narva linnavolikogu peab vastuolulist istungit

Reede hommikul kell 8 algab Narva linnavolikogu istung. Kuigi istungi päevakorras on kokku 25 punkti, ei ole seal opositsiooni soovitud umbusaldusavaldust linnajuhtide vastu.

Narva linnavolikogu koguneb seda juhtiva Mihhail Stalnuhhini kutsel. Endiselt on linnapea Katri Raik. Opositsioon võib uuesti algatada linnapea umbusaldamise, kuna Stalnuhhin seda volikogu päevakorda ei pannud.

Narva linnavolikogu reedese istungi tausta kohta saab pikemalt lugeda siit.

Linnavolikogu istungit saab vaadata siit: