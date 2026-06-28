Venezuela maavärinates hukkunute arv kerkis üle 1400

Päästemeeskonnad jätkasid pühapäeval võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellujäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430-ni ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas enam kui kolm päeva pärast maavärinaid.

Kümneid tuhandeid inimesi on teadete kohaselt kadunud ning linnu katavad kokkuvarisenud hooned riigis, mis kannatab juba niigi majanduskriisi ja poliitilise ebastabiilsuse käes pärast seda, kui USA väed jaanuaris endise presidendi Nicolás Maduro kinni võtsid.

Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust.

Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline ajaaken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute väljatoomiseks.

Ajutise riigipea Delcy Rodrigueze sõnul päästeti laupäeval pealinna Caracase põhjaosas Caraballedas rusude alt 11-aastane poiss, kolm päeva pärast võimsaid tõukeid magnituudiga 7,2 ja 7,5.

"Iga päästetud elu on Venezuela jaoks lootuse allikas," ütles ta sotsiaalmeediapostituses.

Rodrigueze sõnul on 24 riiki saatnud 521 tonni varustust, 86 üksust koolitatud koertega rusude alla lõksu jäänud inimeste leidmiseks ning üle 2700 otsingu- ja päästetöötaja.

ÜRO abijuht Tom Fletcher ütles reedel uudisteagentuurile AFP, et hukkunute arv võib hüppeliselt kasvada, lisades, et enam kui 50 000 inimest on teadmata kadunud.

Ellujäänute otsingutel üritasid kohalikud elanikud hoonete rususid käsitsi eemaldada.

"Siin on kaootiline, kuum ja organiseerimatu," ütles 43-aastane Austraalia tuletõrjuja Craig Demeillon, kes reisis üksi Miamist Venezuelasse La Guairasse appi. "Loodetavasti on veel inimesi, keda leida."

ÜRO rändeamet teatas, et kannatada võis saada kuni 6,76 miljonit inimest, kes vajavad erakorralist peavarju, ohutut vett, sanitaar- ja hügieeniteenuseid, arstiabi, kaitset ning esmatarbekaupu.

Rahvuskogu esimees Jorge Rodríguez teatas laupäeval 1430 hukkunust ja 3238 vigastatust, samal ajal kui ÜRO on hinnanud füüsilise kahju suuruseks 6,7 miljardit dollarit, mis võrdub kuue protsendiga Venezuela SKT-st.

Kinnitatud hukkunute hulgas on 28 portugallast, üheksa hispaanlast, seitse hiinlast, kaks brasiillast, üks tšiillane, üks Itaalia-Venezuela kodanik ja üks uruguaylane.

Valitsus on piiranud juurdepääsu La Guaira osariigile, saatnud piirkonda sõjaväe ning nõuab vabatahtlikelt sissepääsuloa hankimist.

Rodríguez ütles, et rääkis USA presidendi Donald Trumpi ja välisminister Marco Rubioga, kes kinnitasid oma pühendumust päästetööde toetamisele.

Ühendriigid teatasid, et Simón Bolívari rahvusvahelise lennujaama üks lennurada on osaliselt töökorras USA sõjalennukite vastuvõtmiseks ning ranniku lähedale on saabunud mereväe laev.

Varem teatasid Ühendriigid, et saadavad appi enam kui 250-liikmelise katastroofile reageerimise meeskonna, kuhu kuulub ka kolm spetsiaalset otsingu- ja päästeüksust koos koertega.

Venezuela viimase saja aasta rängimad maavärinad tabasid naftarikast riiki pärast enam kui kümme aastat kestnud majanduskriisi.