Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis

Oluline 27. juunil kell 7.00

Viidates kohalikele elanikele, teatas Astra plahvatustest ja tulekahjust linnas. Võimud andsid Volgogradi oblastis raketiohu häire. Sotsiaalmeedias levivatel videotel oli näha linna kohale kerkivat suitsu.

Astra pealtnägijate kaadrite analüüsi kohaselt kerkis suits Titan-Barrikadõ sõjatehasest, mis on suur kaitsetööstusobjekt ja toodab stardiseadeldisi strateegiliste raketisüsteemide jaoks. Astra teatas, et tuvastas Moskovskaja tänavalt (umbes 6,5 kilomeetri kaugusel objektist) filmitud kaadrite asukoha ja järeldas, et suits pärines just sellest tehasest.

Väljaanne teatas monitooringukanali Exilenova+ avaldatud kaadrite analüüsile viidates ka seda, et rünnak viidi läbi Ukrainas toodetud pika tegevusraadiusega Flamingo tiibrakettidega.

Ukraina ei ole väidetavat rünnakut ametlikult kommenteerinud.

Astra andmetel on Titan-Barrikadõ üks Venemaa juhtivaid sõjatööstusettevõtteid ja kuulub riiklikku kosmosekorporatsiooni Roskosmos. Tehas arendab, katsetab ja toodab stardiseadeldisi Venemaa strateegiliste raketivägede jaoks, sealhulgas raketisüsteemidele Jars, Topol-M ja Sarmat, samuti stardiseadeldisi taktikalistele ballistilistele rakettidele Iskander-M. Lisaks toodetakse seal raskesuurtükiväesüsteeme, mereväe suurtükiseadeldisi ja rannikukaitserakettide süsteeme.

Ukrainasse naases Venemaalt 160 sõjavangi

Viimases suures vangide vahetuses Venemaaga vabastati kokku 160 Ukraina sõjavangi, teatas president Volodõmõr Zelenski.

Viimases suures vangide vahetuses Venemaaga vabastati kokku 160 Ukraina sõjavangi, teatas president Volodõmõr Zelenskõi 26. juunil.

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et toimunud on 160 sõjavangi vahetus kummagi poole vahel, vahendas Kremli kontrolli all olev uudisteagentuur RIA Novosti 26. juunil.

"Me mäletame kõiki, kes on vangistuses," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, lisades, et kõiki praeguses vahetuses vabastatuid oli Venemaa kinni hoidnud alates 2022. aastast. "Me kontrollime viimast kui ühte perekonnanime. Peame tagasi tooma kõik — nii sõjaväelased kui ka tsiviilisikud."

Viimane vahetus toimub poolteist kuud pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et vahetus hõlmab 1000 sõjavangi kodumaale naasmist kummastki riigist. Ukraina teatas mais, et on edastanud Venemaale mastaapseks vahetuseks "1000 nimekirja", mis pandi kokku selle põhjal, kui kaua Ukraina sõjavangid olid vangistuses viibinud.

Eelmine vahetus toimus 5. juunil, mil Venemaa vangistusest naasis kokku 185 Ukraina sõjavangi.

Regulaarsed sõjavangide vahetused — lisaks peaaegu igakuisele hukkunute kehade tagastamisele — on jäänud üheks vähestest toimivatest kanalitest Kiievi ja Moskva vahel pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sõjavangide vahetus leidis aset ajal, mil USA algatatud rahukõnelused sõja lõpetamiseks on jätkuvalt madalseisus ning USA president Donald Trump näib kaotavat huvi Ukraina vastu.