Prantsusmaal hukkus lennuõnnetuses 11 inimest

Kirde-Prantsusmaal Nancy linna lähedal Tomblaines`s kukkus alla tsiviillennuk, kus olid peal langevarjuhüppajad. Lennuk kuulus langevarjurite koolile.

Kohalike võimude teatel hukkus õnnetuses 11 inimest.

Hukkunute seas oli lennukipiloot, viis õpilast ja viis instruktorit, ütles kohalik prefektuur.

Kohalik prefekt Yves Seguy ütles, et lennukiga juhtus midagi õhus ning seejärel kukkus see otsejoones alla. Lennuk kukkus ostukeskuse lähedusse.

"Mõni meeter siia-sinna ja hukkunuid oleks võinud olla rohkem," lausus Seguy.