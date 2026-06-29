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Ukraina loodab NATO tippkohtumiselt otsuseid õhukaitsevallas

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Välismaa

Ukraina valmistub agaralt nädala pärast toimuvaks NATO tippkohtumiseks ja eelkõige oodatakse otsuseid õhukaitsevallas. Suuri edusamme NATO liikmesuse osas aga loota ei tasu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski läheb Ankaras toimuvale NATO tippkohtumisele kohale kahe suure eesmärgiga.

"Esimene on jääda püsima selles vahetus sõjas ja loota, et jätkub toetus NATO riikidelt, eriti õhukaitsevahendite vallas, aga pikema aja eesmärk on endiselt, ma usun, kunagi saada NATO liikmeks," lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Alar Laneman.

Suuri edusamme Ukraina NATO liikmesuse osas Ankaras tõenäoliselt ei tehta. Lanemani arvates on selle jaoks vaja aga iga päev tööd teha ja Ukraina on järjepidevalt näidanud oma sõjalise jõu võimsust ja väärtuslikkust. Kindlasti on ukrainlastel lootust saada tippkohtumiselt mingis koguses õhukaitseabi. Samas tuleb silmas pidada, et üksikute süsteemidega pole suurt midagi teha ja eelkõige on vaja rakette. Selge on ka see, et ameeriklastel on tarneprobleeme ja nad peavad suurendama tootmist.

"Viimasel kohtumisel Trumpi ja Zelenski vahel tegelikult Trump oli ettevaatlikult positiivne näiteks selles osas, mis puudutas Patriotide tootmist Ukrainas, et see võiks olla selline üks aspekt, aga see ei ole kindlasti selline kiire lahendus, et see võtab aega. Teistpidi, kui me vaatame üldse õhukaitsesüsteeme, mis Euroopa riikidel on kasutada, siis Patriot süsteeme on tegelikult päris mitmel riigil veel varudes olemas," sõnas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Kohvi sõnul on eurooplastel ka muid süsteeme, mis tugevdaksid ukrainlaste mitmekihilist õhukaitset, näiteks Prantsusmaa ja Itaalia SAMP-T, aga ka lühema vahemaa süsteemid nagu Skynex või Mistral. Kaitseminister Hanno Pevkur lisas, et igaljuhul on ukrainlastel vaja NATO tippkohtumiselt pikaajalist kokkulepet.

"Kas see saab olema numbriline, kus siis NATO liitlased lepivad kokku, et nii palju igal aastal me toetame Ukrainat või on see mingil muul moel, on hetkel ebaselge, aga selge on see, et sinna paketti kuuluvad nii õhukaitseelemendid kui kõik see, mis puudutab tegelikult finantsabi ja sinna juurde teise kaarena tuleb Euroopa Liidu laenupool," sõnas Pevkur.

NATO tippkohtumine algab järgmise nädala teisipäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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