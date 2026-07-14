Euroopa firmad hakkavad arendama oma ballistiliste rakettide tõrjesüsteemi

Euroopa raketitootjad ja kaitsetööstusettevõtted kuulutasid teisipäeval välja uue konsortsiumi loomise, mille eesmärk on luua Euroopa esimene püüdurrakett, mis suudab hävitada keskmaa ballistilisi rakette juba kosmoses, väljaspool Maa atmosfääri.

Prantsusmaa ettevõtted Thales ja Safran, Saksamaa firma MBDA Deutschland, Šveitsi ettevõte Destinus ning üleeuroopaline ettevõte Airbus allkirjastasid Pariisis ühiste kavatsuste protokolli, millega luuakse Bliksem EXO Consortium. Selle eesmärk on arendada Euroopa enda atmosfääriväline püüdurrakett (i.k exo-atmospheric interceptor), mis vähendaks Euroopa sõltuvust mujal toodetud relvasüsteemidest.

Euroopa püüab täita olulisi lünki õhu- ja raketikaitses pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Samal ajal kasvab mure ballistiliste rakettide ohu pärast.

Teade järgnes esmaspäeval Pariisis välja kuulutatud Integreeritud ballistiliste rakettide vastase kaitse koalitsiooni (i.k. Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition) loomisele. Selle raames lubasid Euroopa riigid ühiselt arendada soodsamat alternatiivi USA toodetud õhutõrjesüsteemile Patriot, ajal kui Ukraina seisab silmitsi Venemaa üha intensiivsemate ballistiliste rakettide rünnakutega.

Kui lühema tegevusulatusega ballistilised raketid liiguvad üldjuhul kogu lennu vältel atmosfääris või väljuvad sellest vaid lühiajaliselt, siis pikema tegevusulatusega raketid veedavad suure osa oma lennust atmosfäärivälises ruumis. Seetõttu tuleb nende tõrjumiseks kasutada spetsiaalseid püüdurrakette, mis suudavad sihtmärki tabada juba kosmoses.

Kavatsuste protokolli kohaselt plaanivad ettevõtted sõlmida kolme kuu jooksul siduva konsortsiumilepingu, alustada ühiseid arendustöid juba augustis ning viia 2027. aastal läbi atmosfäärivälise püüdurseadme (i.k. kill vehicle) katsetuse kosmoses.

Ettevõtted rõhutasid ühises avalduses, et praegune kokkulepe ei kohusta osapooli süsteemi rahastama ega seda hiljem ostma. Tegemist on esialgse koostööraamistikuga uue Euroopa raketitõrjevõime arendamiseks.