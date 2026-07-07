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Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit

Välismaa
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Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit
Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Venemaa Ukraina-vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhku ning konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Venemaal asuvat Belgorodi tabas Ukraina õhurünnak.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 7. juulil kell 13.51:

- Zelenski sõnul otsustab sõja tulemuse Venemaaga lahing taevas;

- Venemaal asuvat Belgorodi tabas Ukraina õhurünnak.

Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi teatas, et ööl vastu teisipäeva tabasid droonid Aasovi merel kaheksat Venemaa varilaevastiku tankerit. 

Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerite abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis.

Zelenski sõnul otsustab sõja tulemuse Venemaaga lahing taevas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Venemaa Ukraina-vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhku ning konflikti tulemuse otsustab lahing taevas.

Ukraina riigipea rääkis teemal ajalehes Financial Times (FT) ilmunud intervjuus ehk tunde pärast Venemaa ulatuslikku rünnakut Kiievile, milles sai surma vähemalt 16 inimest.

Presidendi sõnul on Ukraina on juba suutnud takistada Venemaa võitu lahinguväljal ja tõrjunud selle laevastiku välja suurest osast Musta mere lääneosast. Õhuruum on saanud otsustavaks sõjatandriks.

"Täna usun, et võit selles sõjas kuulub sellele, kes on targem," tõdes Zelenski.

"Kui peatate vaenlase lahinguväljal, kui peatate sõja maal ja kui võtate temalt ülekaalu merel, siis järgmiseks lahinguväljaks saab taevas. Ja ausalt öeldes on selles võitluses palju vähem oluline, kelle territoorium on suurem," tõi riigipea välja.

Zelenskõi tõi siinkohal välja Venemaa geograafilisi ja inimjõu eeliseid.

"Oleme liikunud õhudomeeni. Ja õhus oleme juba konkurentsivõimelised," hindas president.

Zelenski sõnul ütles USA president Donald Trump talle laupäeval telefonivestluses, et Ukrainal läheb väga hästi oma kaugmaadroonide kampaaniaga.

Küsimusele, kas sellest piisab, et tuua Trump kindlalt Ukraina poolele, vastas Zelenski, et tema tunnetuse kohaselt näeb Ameerika liider sõda uues valguses.

"President Trump tahab olla seal, kus on edu," ütles Zelenski.

"See on seotud paljude asjadega ehk mitte ainult tema isiksusega, vaid ka lähenevate valimistega, tema staatusega, tema usuga sellesse, kuidas seda sõda saab lõpetada," rääkis Zelenski.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel ütles Trump ise, et tema hinnangul lahendus Ukraina sõjale on lähenemas. 

"Me oleme sõja lõpule palju lähemal, kui inimesed mõistavad," ütles Trump esmaspäeval Washingtonis ajakirjanikele.

"President Vladimir Putin tahab, et see lõppeks. Ma ütlen teile seda väga kindlalt. Ja president Zelenski tahab tegelikult, et see lõppeks kohe," rääkis USA president.

Zelenskõi intervjuu ajal tabasid Ukraina armee droonid Omski naftatöötlemistehast Lääne-Siberis ehk umbes 2500 km kaugusel Ukraina piirist. See näis olevat Kiievi seni kõige kaugem õhulöök Venemaa naftatöötlemisrajatise vastu.

Venemaal asuvat Belgorodi tabas Ukraina õhurünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ööl vastu teisipäeva toimus Belgorodi linnas ja oblastis mitu plahvatust. Belgorodi kuberner Aleksandr Šuvajev väitis, et linna tabas Ukraina raketirünnak. Tema sõnul sai tabamuse üks Belgorodis asuv rajatis ning kahjustada sai ka energiataristu. Šuvajev väitis hiljem, et rünnakus hukkus üks inimene, vigastada sai kolm inimest.

Sotsiaalmeediakanalite teatel oli üheks rünnaku sihtmärgiks Gazpromi kontserni tootmisüksus. See üksus vastutab Belgorodi oblasti gaasijuhtmete käitamise ja piirkonna gaasivarustuse tagamise eest.

Ukraina lasi Sobjanini väitel Moskva suunas üle 400 drooni

Ukraina saatis Venemaa pealinna suunas teele üle 400 drooni, väitis teisipäeval Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

"Õhtust kuni kella kuueni hommikul lendas Moskva oblasti suunas üle 430 drooni," postitas linnapea Sergei Sobjanin riiklikult toetatud sotsiaalmeediaplatvormil Max.

"Enamik neist tulistati alla kaugetel lähenemisteedel. Samas 36 hävitati juba Moskvale lähenedes," seletas Sobjanin.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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