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Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

Eesti
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: X/@KentuckyMBB
Eesti

Kuigi USA-s avalikuks tulnud pettusesüüdistused tulid Kerr Kriisat kajastanud ajakirjanikele üllatusena, rääkisid nad ERR-ile, et erinevad kuulujutud saatsid Eesti korvpallurit juba aastaid.

Kui Kerr Kriisa 2023. aastal Arizonast West Virginia ülikooli korvpallimeeskonda siirdus, lootis tiim saada kogenud tagamängija, kes aitaks meeskonda juhtida ja kaugvisetega edu tuua. Tegelikkuses jäi tema mõju tagasihoidlikuks.

Hooaega alustas Kriisa Arizonas toime pandud rikkumise eest saadud mängukeelu all ning kogu West Virginia hooaeg kujunes nii mängijale kui ka meeskonnale keeruliseks. "Kriisa ei vastanud ootustele ning fännid pettusid temas kiiresti," ütles West Virginia ülikoolisporti kajastav ajakirjanik Mike J. Asti ERR-ile. 

Kuigi Kriisa iseloomu kohta leidus erinevaid arvamusi, ei olnud Asti sõnul selles midagi erakordset: "Aeg-ajalt ilmus temas välja teatav ülbus, aga see on tippkorvpallurite puhul tavaline. Selles ei olnud midagi imelikku," nentis ta.

Tema sõnul ei viidanud miski sellele, et Kriisa oleks võinud olla seotud sellises mastaabis kuriteoga, nagu talle nüüd süüks pannakse. Siiski liikus pisikeses, ligi 30 000 elanikuga Morgantownis eestlase kohta erinevat korvpalliga seotud kõmu.

"Arizonast oli küll (temaga) kaasa tulnud erinevaid kuulujutte, kuid enamik inimesi uskus, et see kõik jäi sinna ning West Virginias selliseid kahtlusi enam ei olnud," ütles Asti. 

Tema sõnul ei olnud fännid ka kuigi kurvad, kui Kriisa pärast ühte hooaega taas üleminekuportaali siirdus. "Ta ei esinenud hästi, meeskond ei võitnud," põhjendas Asti, kelle hinnangul kujunes toonane mänguaasta West Virginia ülikooli jaoks üheks lähiajaloo kehvemaks.

Reporter Mike J. Asti. Autor/allikas: Erakogu

Kuulujutud järgnesid ka Kentuckysse

Pärast West Virginiat jätkus Kriisa teekond 2024. aastal Kentucky ülikoolis. Seal sai ta kiiresti fännide üheks lemmikuks, kuid vigastus lõpetas tema hooaja juba üheksa mängu järel.

"Ta oli üldiselt väga sümpaatne ja meeldis inimestele, kuid samal ajal öeldi sageli, et temaga tasub ettevaatlik olla," rääkis Kentucky ülikooli korvpalli kajastav reporter Jack Pilgrim.

Pilgrim oli üks esimesi ajakirjanikke, kes avalikult Kriisa vastu esitatud süüdistustest teatas. Tema sõnul oli selge, et lugu hakkab kiiresti levima, sest kuue ülikooliaasta jooksul oli Kriisast saanud USA ülikoolikorvpallis tuntud nimi.

"Ta oli üks värvikamaid rahvusvahelisi mängijaid. Inimesed teadsid, kes ta on," ütles Pilgrim.

Sadades tuhandetes dollarites NIL-tulu

West Virginias mängides teenis Kriisa juba märkimisväärset tulu. Nimelt sõlmivad ülikoolid mängijatega sageli kopsakaid lepinguid, mis annab koolile tasu eest õiguse enda turunduses, piletimüügis ja teleülekannetes kasutada sportlase nime ja nägu.

Asti hinnangul võis tema aastane sissetulek jääda umbes 300 000–700 000 dollari vahele, mis oli tolle aja kohta täiesti tavapärane tasu sellise tasemega mängijale.

Pilgrimi hinnangul teenis Kriisa nii Kentucky kui ka Cincinnati ülikoolis NIL-lepingutega miljoni dollari ringis. Seetõttu tekitasid tema sõnul juba varem küsimusi jutud nagu ta ajaks taga ka väiksemat teenistust.

Ülikoolikorvpallist võttis Kriisa maksimumi. Kui tavapäraselt saab kolledžitasemel sporti teha neli aastat, siis Covidi pandeemia tõttu pikenenud reeglite abil õnnestus tal süsteemis olla koguni kuus aastat.

Nii Asti kui ka Pilgrim leiavad, et targalt tegutsedes oleks Kriisal olnud võimalus oma tulevik majanduslikult kindlustada. Asti sõnul on ka elamiskulud Lääne-Virginias võrdlemisi madalad. "Ei tea, mis ta selle rahaga tegi," nentis ta.

Pilgrimi hinnangul on tänapäeva tipptasemel kolledžisportlaste sissetulekud kadestusväärsed. "Mida need tüübid suudavad ühe hooajaga ülikoolikorvpalli või ülikoolijalgpalli mängides teenida... Ma tõesti sooviks sama," lausus ta.

Ootamatu lõpplahendus

Kriisa pidi järgmisel nädalal Lexingtonis mängima Kentucky vilistlaste meeskonnas La Familia, mis osaleb suvisel TBT korvpalliturniiril.

Pilgrimi sõnul oleks see olnud Kriisale võimalus lõpetada oma Kentucky peatükk positiivsel noodil ning jätta sealsete fännidega enne Eestisse naasmist väärikas hüvastijätt.

"Kahjuks pole praegune olukord ilusale lõpule enam ligilähedalgi," ütles Pilgrim.

Toimetaja: Marko Tooming

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