X!

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

Eesti
Kerr Kriisa.
Kerr Kriisa. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images
Eesti

USA föderaalkohtunik vabastas teisipäeval suuremahulises petuskeemis süüdistatava Kerr Kriisa vahi alt. Kuigi süüdistuses heidetakse talle ette enam kui 2,2 miljoni dollari suurust pettust, rõhutab USA advokaat Thomas Chittum intervjuus ERR-ile, et praegu ei saa veel hinnata, kui tugevad on prokuratuuri tõendid või kui tõenäoline on süüdimõistev otsus.

Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud vahistamisjärgsel istungil otsustas kohtunik, et Kriisa võib jääda kohtuprotsessi ajaks vabadusse, kuid tingimusel, et loovutab oma passi, ei võta ühendust kannatanute ega tunnistajatega ning peab hoiduma uutest osariigi ja föderaalseaduste rikkumistest. 

Endine USA föderaalagent ja nüüdne advokaat Thomas Chittum selgitas ERR-ile, et föderaalkohus võib enne kohtuprotsessi inimese vahi alla jätta peamiselt ainult kahel põhjusel: kui ta kujutab endast ohtu ühiskonnale või kui on tõsine põgenemisoht.

"Asjaolu, et kohus vabastas Kriisa tingimisi ja nõudis passi loovutamist, viitab sellele, et kohus ei pidanud teda oluliseks ohuks ühiskonnale ega tõsiseks põgenemisriskiks," ütles Chittum.

Kuigi süüdistus on esitatud Lääne-Virginia põhja ringkonna föderaalkohtus, toimus Kriisa esimene kohtuistung Kentuckys, sest just seal ta vahistati.

"USA föderaalkohtusüsteemis peab inimene esmalt ilmuma selle kohturingkonna ette, kus ta vahistati. Seetõttu toimus esimene istung Kentuckys," selgitas Chittum.

Järgmine kohtuistung toimub 16. juulil Lääne-Virginias Clarksburgis, kus toimub süüdistuse ametlik esitamine ning Kriisa esitab oma vastuse süüdistustele.

Süüdistus ei tähenda veel süüd

Chittumi sõnul ei saa süüdistuse põhjal veel järeldada, kui tugev prokuratuuri juhtum tegelikult on.

Ta lisas, et süüdistuse esitamine tähendab üksnes seda, et vandekohus leidis prokuratuuri esitatud info põhjal, et on tõenäoline alus arvata, et kuritegu võis olla toime pandud ja süüdistatav sellega seotud olla.

Advokaadi sõnul sisaldab avalik süüdistus praegu vaid piiratud hulgal teavet ning kaitse ei ole oma argumente ega tõendeid veel esitanud.

"Me ei tea veel, millised võivad olla Kriisa kaitseargumendid ega kogu tõendusmaterjali sisu. Praegu on avalikkusel kasutada vaid süüdistuses sisalduv info," ütles Chittum.

Võimalik karistus sõltub paljudest asjaoludest

Föderaalseaduse järgi võib elektroonilise side vahendeid kasutades toime pandud pettuse eest määrata kuni 20-aastase vangistuse. Chittumi sõnul ei tähenda see siiski automaatselt, et süüdimõistmise korral määratakse maksimaalne karistus.

"Föderaalkohtutes lähtutakse karistuse määramisel keerukatest karistusjuhistest, mis võtavad arvesse mitmeid asjaolusid, sealhulgas väidetava kahju suurust. Maksimaalne karistus on praktikas pigem haruldane," märkis ta.

Süüdistuse järgi ulatub väidetav kahju enam kui 2,2 miljoni dollarini. Lisaks vangistusele taotleb prokuratuur väidetava pettusega saadud tulu konfiskeerimist. Kui väidetava pettusega saadud raha enam kätte ei saada, võib riik taotleda muu vara konfiskeerimist sama summa katteks.

"Süüdimõistmise korral võib karistuseks olla mitmeaastane vangistus. Samas on võimalikud ka leebemad lahendused, näiteks tingimisi vabastamine koos järelevalvega," ütles Chittum. "Praegu on võimatu ennustada, millise lahendini see juhtum lõpuks jõuab."

Enamik juhtumeid lõpeb kokkuleppega

Chittumi sõnul lõpeb üle 90 protsendi USA föderaalsetest kriminaalasjadest kokkuleppemenetlusega.

"Kui prokuratuur usub, et tema tõendid on väga tugevad ja nad on kindlad, et suudaksid kohtuprotsessil võita, on nad tavaliselt vähem valmis pakkuma lihtsat või soodsat kokkulepet. Palju sõltub aga sellest, millise hinnangu annavad kaitseadvokaadid valitsuse kogutud tõenditele," ütles ta.

Chittumi sõnul ei ole tegemist kiire protsessiga ning juhtumi lahendamine võib võtta kuid.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:42

Välisministeerium andis Vene saatkonnale noodi Eesti-vastase valeinfo levitamise kohta

16:32

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

16:22

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

16:15

Heraskevõtš: Venemaa olümpiale naasmise korral tuleb kaaluda boikoteerimist

15:53

Vallo Toomla filmi "Beatrice" võtetest: hommikul oli mõnus võtteplatsile minna

15:50

Randväli pääses juunioride EM-il poolfinaali

15:49

Eestis luuakse majandusvööndisse esimesed merekaitsealad

15:45

Taro: liitlaste hävitajad kopteri päästevõimekuseta Eesti õhuruumi ei tule Uuendatud

15:41

Sotsiaalministeerium otsib uut lahendust vaimse tervise murede lahendamiseks

15:38

Keelenupp. Veri on paksem kui vesi

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07.07

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

08:32

Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

13:54

Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast Uuendatud

07.07

Sõja 1595. päev: Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

07.07

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

07.07

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

07.07

Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe Uuendatud

07.07

Moskva väitel valmistuvad Balti riigid venekeelsete massiliseks väljasaatmiseks

13:13

Trump: Iraani relvarahu on läbi Uuendatud

ilmateade

SPORT

16:32

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

16:22

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

16:15

Heraskevõtš: Venemaa olümpiale naasmise korral tuleb kaaluda boikoteerimist

15:50

Randväli pääses juunioride EM-il poolfinaali

loe: kultuur

15:53

Vallo Toomla filmi "Beatrice" võtetest: hommikul oli mõnus võtteplatsile minna

15:38

Keelenupp. Veri on paksem kui vesi

15:25

Musta Kasti suvelavastus uurib sigade abil võimu toimimist

14:55

Pühalepa muusikafestival tähistab 15. sünnipäeva Mozarti ja Tüüriga

loe: eeter

15:01

"Eestimaa toimikud" metanoolitragöödiast: salaviin võttis 68 inimese elu

14:46

Lauamängu entusiast: lauamänge mängides tuleb inimese iseloom hästi välja

14:24

Lancelot: Pavel rikastas 5miinust meeletult

12:04

Paavo Järvi: kvaliteet ja raha ei ole kunagi seotud

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (08.07.2026 15:00:00)

12:20

KOV hoiab Valga-Valka bussiliini käigus omavahenditest, edasiseks otsitakse rahastust

12:20

Raadiouudised (08.07.2026 12:00:00)

11:45

Spetsialistid: Kriisat puudutava kohtuasja tugevus selgub menetluse käigus

11:40

Mäeküla uus tankla jääb tulevikus põhimaanteest kaugele

11:35

Tartu hoiu-laenuühistuga seoses käib üks kriminaalasi ja pankrotimenetlus

09:20

Raadiouudised (08.07.2026 09:00:00)

07.07

TTÜ hindab tänavust vastuvõttu edukaks

07.07

Ornitoloogiaühing nõuab selge, kuupäevaliselt paika pandud pesitsusrahu kehtestamist

07.07

Päevakaja (07.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo