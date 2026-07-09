X!

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

Välismaa
Stavropoli krais põleb Lukoili naftabaas
Stavropoli krais põleb Lukoili naftabaas Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. juulil kell 20.10:

- Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta;

- Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35;

- Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest;

- FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi.

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said  Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla.

Rünnakute täpne ulatus ja tekitatud kahju ei ole veel teada. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud üha edukamaid rünnakuid Venemaa naftataristu pihta, põhjustades riigis ulatusliku kütusekriisi. Venemaa valitsus teatas kolmapäeval, et keelas diislikütuse ekspordi.

Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35

Ukraina väed tulistasid idasuunal alla Venemaa mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35, teatasid kolmapäeval Ukraina õhujõud.

"Täna kõrvaldati veel üks Vene õhuterrorist," seisab sõjaväe sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa õhurünnaku tagajärjel hukkus kolmapäeva õhtul Odessas vähemalt neli ja sai vigastada veel kuus inimest.

Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi andmetel sai vaenlase raketilöögi tagajärjel tabamuse tsiviiltaristu objekt. Süttisid veo- ja sõiduautod ning marsruuttakso. Tulekahju on saadud kontrolli alla.

Venemaa ründas kolmapäeval ühtlasi droonide ja rakettidega Kiievi Svjatošõnski ja Desnjanski linnaosi, kus teatati kolmest hukkunust ja 16 vigastatust.

FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi

Euroopa NATO juhtidele ei tulnud Donald Trumpi pikk nimekiri etteheidetest alliansile sel nädalal Türgis toimunud tippkohtumisel erilise üllatusena, kirjutas väljaanne Financial Times, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Artiklis märgiti, et Trumpi positsiooni muutus Ankaras avalikust Volodõmõr Zelenski kritiseerimisest kuni Ukraina juhile Ameerika relvade tootmise lubamiseni.

Uus toon on andnud Euroopa liitlastele ettevaatlikku optimismi, et Ameerika muutliku meelega juht on teinud olulise pöörde Kiievi kasuks.

"Kõik on suhteliselt lihtne. Trumpile meeldivad võitjad. Ja Ukraina on viimasel ajal hakanud võitma," ütles üks NATO diplomaat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

08:01

Prokuratuur kaebas Laaneti õigeksmõistmise edasi

07:32

USA andis lööke Iraani sihtmärkide pihta

07:32

Tallinn on kiirendanud detailplaneeringute menetlust

07:04

Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hooldereformi kulude hüvitamiseks

06:47

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

08.07

Berendson Kriisast: see on ühe pere tragöödia

08.07

Flora jäi Iberiale alla, Vassiljev: arvestades algust, oli lõpp pigem positiivne

08.07

Konontšuk: vastased hakkavad kohe paugutama, meie otsime alles tunnetust

08.07

Sõja 1596. päev: Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast Uuendatud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.07

Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

08.07

Sõja 1596. päev: Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast Uuendatud

08.07

Trump: Iraani relvarahu on läbi Uuendatud

08.07

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

08.07

Evelin Võigemast: looduse poolt olen saanud plussmärgilise maailmanägemise

08.07

Suuremate hooldekodude kasum ulatub miljonitesse

07.07

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

08.07

Saks: ei ole reaalne, et õhukaitseta Venemaa laiendaks sõjategevust läände

08.07

Trump: USA annab Ukrainale õiguse toota Patriot rakette

ilmateade

SPORT

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

08.07

Berendson Kriisast: see on ühe pere tragöödia

08.07

Flora jäi Iberiale alla, Vassiljev: arvestades algust, oli lõpp pigem positiivne

08.07

Konontšuk: vastased hakkavad kohe paugutama, meie otsime alles tunnetust

loe: kultuur

08.07

Vallo Toomla filmi "Beatrice" võtetest: hommikul oli mõnus võtteplatsile minna

08.07

Keelenupp. Veri on paksem kui vesi

08.07

Musta Kasti suvelavastus uurib sigade abil võimu toimimist

08.07

Pühalepa muusikafestival tähistab 15. sünnipäeva Mozarti ja Tüüriga

loe: eeter

08.07

"Eestimaa toimikud" metanoolitragöödiast: salaviin võttis 68 inimese elu

08.07

Lauamängu entusiast: lauamänge mängides tuleb inimese iseloom hästi välja

08.07

Lancelot: Pavel rikastas 5miinust meeletult

08.07

Paavo Järvi: kvaliteet ja raha ei ole kunagi seotud

Raadiouudised

08.07

Sellest sügisest peavad kõik põhikoolilõpetajad haridusteed jätkama

08.07

Siseminister teeb ettepaneku soetada politseile viis uut kopterit

08.07

Päevakaja (08.07.2026 18:00:00)

08.07

Raadiouudised (08.07.2026 15:00:00)

08.07

KOV hoiab Valga-Valka bussiliini käigus omavahenditest, edasiseks otsitakse rahastust

08.07

Raadiouudised (08.07.2026 12:00:00)

08.07

Spetsialistid: Kriisat puudutava kohtuasja tugevus selgub menetluse käigus

08.07

Mäeküla uus tankla jääb tulevikus põhimaanteest kaugele

08.07

Tartu hoiu-laenuühistuga seoses käib üks kriminaalasi ja pankrotimenetlus

08.07

Raadiouudised (08.07.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo