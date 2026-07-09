Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. juulil kell 20.10:

- Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta;

- Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35;

- Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest;

- FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi.

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla.

Rünnakute täpne ulatus ja tekitatud kahju ei ole veel teada. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud üha edukamaid rünnakuid Venemaa naftataristu pihta, põhjustades riigis ulatusliku kütusekriisi. Venemaa valitsus teatas kolmapäeval, et keelas diislikütuse ekspordi.

Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35

Ukraina väed tulistasid idasuunal alla Venemaa mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35, teatasid kolmapäeval Ukraina õhujõud.

"Täna kõrvaldati veel üks Vene õhuterrorist," seisab sõjaväe sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa õhurünnaku tagajärjel hukkus kolmapäeva õhtul Odessas vähemalt neli ja sai vigastada veel kuus inimest.

Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi andmetel sai vaenlase raketilöögi tagajärjel tabamuse tsiviiltaristu objekt. Süttisid veo- ja sõiduautod ning marsruuttakso. Tulekahju on saadud kontrolli alla.

Venemaa ründas kolmapäeval ühtlasi droonide ja rakettidega Kiievi Svjatošõnski ja Desnjanski linnaosi, kus teatati kolmest hukkunust ja 16 vigastatust.

FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi

Euroopa NATO juhtidele ei tulnud Donald Trumpi pikk nimekiri etteheidetest alliansile sel nädalal Türgis toimunud tippkohtumisel erilise üllatusena, kirjutas väljaanne Financial Times, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Artiklis märgiti, et Trumpi positsiooni muutus Ankaras avalikust Volodõmõr Zelenski kritiseerimisest kuni Ukraina juhile Ameerika relvade tootmise lubamiseni.

Uus toon on andnud Euroopa liitlastele ettevaatlikku optimismi, et Ameerika muutliku meelega juht on teinud olulise pöörde Kiievi kasuks.

"Kõik on suhteliselt lihtne. Trumpile meeldivad võitjad. Ja Ukraina on viimasel ajal hakanud võitma," ütles üks NATO diplomaat.