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Hispaania lõunaosas hukkus maastikupõlengus 12 inimest

Välismaa
Päästetöötajad Almerias
Päästetöötajad Almerias Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/@Plan_INFOCA via X
Välismaa

Hispaania lõunaosas asuva Almeria lähedal puhkenud maastikupõlengus hukkus neljapäeva hilisõhtul 12 inimest, teatasid võimuesindajad.

Mõned ohvrid leiti sõidukitest. Kohaliku omavalitsuse avalduses täpsustati, et surmajuhtumid leidsid aset Bedari külas.

Umbes 150 tuletõrjujat ja viis tuletõrjeautot võitlesid tulekahjuga, mis puhkes ajal, mil temperatuur lähenes 40 kraadile.

Tunnistajad rääkisid ametivõimudele, et põleng võis alguse saada pärast elektriliini langemist, mis süütas kuiva taimestiku ja levis seejärel kiiresti ümbritsevasse metsa. Ametivõimud ei ole tulekahju põhjust veel kinnitanud.

Tule levides suleti teed ja evakueeriti elanikke. Umbes 50 inimest majutati kultuurikeskusesse. Lähitundidel pidi kustutustöödega liituma ka Hispaania sõjaväe hädaolukordade üksus, keda rakendatakse suurõnnetuste korral.

Maastikupõleng puhkes ajal, mil Hispaania kannatab kuumalaine käes ja temperatuurid on viimastel päevadel toonud osades Andaluusia piirkondades kaasa oranži ehk teise taseme ilmahoiatuse.

Peaminister Pedro Sanchez ütles mais, et Hispaania rakendab sel aastal oma kõigi aegade suurimat suviste maastikupõlengute vastast reageerimisplaani.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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