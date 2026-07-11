Salacgrivas Riia-Tallinna maanteel toimunud avariis hukkus neli inimest

Politsei teatas hommikul sotsiaalmeedias, et viimase ööpäeva jooksul registreeriti Lätis 124 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest ja hukkus kuus inimest.

Läti riigimaanteid haldav ettevõte teatas, et õnnetuspaigas toimub liiklus praegu ühes sõidureas.

Läti riiklik päästeteenistus teatas, et väljakutse õnnetuspaigale saabus vahetult enne kella kuut hommikul. Sündmuskohal olid kokku põrganud veoauto tüüpi kaubik ja sõiduauto.

Salacgrīva vallas Oltūži lähedal juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Õnnetuses hukkusid kaubiku juht ning kolm BMW-s viibinud inimest, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv .

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