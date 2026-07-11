Salacgrivas Riia-Tallinna maanteel toimunud avariis hukkus neli inimest
Lätis Riia-Tallinna maanteel toimus laupäeva varahommikul raske liiklusõnnetus, milles hukkus neli inimest.
Salacgrīva vallas Oltūži lähedal juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Õnnetuses hukkusid kaubiku juht ning kolm BMW-s viibinud inimest, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv.
Läti riiklik päästeteenistus teatas, et väljakutse õnnetuspaigale saabus vahetult enne kella kuut hommikul. Sündmuskohal olid kokku põrganud veoauto tüüpi kaubik ja sõiduauto.
Päästjad pidid hukkunute sõidukitest vabastamiseks kasutama hüdraulilisi päästevahendeid. Sõidukitest toodi välja kokku neli hukkunut.
Läti riigimaanteid haldav ettevõte teatas, et õnnetuspaigas toimub liiklus praegu ühes sõidureas.
Õnnetuse asjaolusid uurib Läti riigipolitsei.
⚠️Satiksmes negadījums uz Tallinas šosejas (A1, 66. km,) pie Oltūžiem. Satiksme negadījuma vietā pa vienu braukšanas joslu, informē @Valsts_policija. pic.twitter.com/QXkrxlt7km— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 11, 2026
Politsei teatas hommikul sotsiaalmeedias, et viimase ööpäeva jooksul registreeriti Lätis 124 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest ja hukkus kuus inimest.
Toimetaja: Mait Ots