Venemaa viis Peipsi järvel läbi laskeharjutuse

9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi .

"Piirivalve jälgis olukorda ja ega seal väga palju rohkem öelda ei olegi," lausus kaitseminister Hanno Pevkur Delfile.

Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid.

Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis.

"Vene pool on varemgi maismaapiiril ajutise kontrolljoone vahetus läheduses viinud läbi erinevaid õppusi ning laskeharjutusi, mille helid ulatuvad siiapoole," sõnas Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juhi asendaja Tauno Tammik.