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Venemaa viis Peipsi järvel läbi laskeharjutuse

Eesti
Peipsi järv.
Peipsi järv. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi.

"Piirivalve jälgis olukorda ja ega seal väga palju rohkem öelda ei olegi," lausus kaitseminister Hanno Pevkur Delfile.

Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid.

Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis.

"Vene pool on varemgi maismaapiiril ajutise kontrolljoone vahetus läheduses viinud läbi erinevaid õppusi ning laskeharjutusi, mille helid ulatuvad siiapoole," sõnas Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juhi asendaja Tauno Tammik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Delfi

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