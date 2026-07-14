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Pakosta saatis sideandmete masskogumist piirava eelnõu valitsusse

Eesti
Liisa Pakosta
Liisa Pakosta Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) saatis valitsusse seadusemuudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmade kohustuse koguda riigi nõudel massiliselt inimeste sideandmeid.

Ministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et eesmärk on muuta Eestis sideandmete kogumise korda nii, et inimeste põhiõigused oleks kaitstud vastavalt Euroopa Liidu õigusele – selleks lõpetatakse senine riigi sunnil laiaulatuslik sideandmete kogumine. 

Süüteomenetlustes tohib edaspidi tõendina kasutada üksnes ärilisel eesmärgil kogutud sideandmeid ning konkreetse kuriteo uurimiseks vajalikke andmeid (nn quick freeze ehk sideandmete kiirsäilitamine), selgitas ministeerium.

Väärteomenetluses võib pärast muudatust sideandmeid kasutada üksnes raskete või organiseeritud väärtegude puhul.

"Äärmuslikele, kogu ühiskonna turvalisust ja riigi püsimist ohutavatele olukordadele nähakse igaks juhuks ette võimalus üksnes valitsuse põhjendatud otsusega ning riigikogu kaasates otsustada lühiajaline laialdasem, ent endiselt piiratud sideandmete kogumine," lisas ministeerium.

Ministeerium märkis, et muudatusega lahendatakse praktikas tekkinud probleemid, mis puudutavad sideandmete päringuid ja sideandmete kasutamist kriminaal- ja väärteomenetluses.

Eelnõu puudutab üksnes tehniliste sideandmete pärimist sideettevõtjatelt, täpsemalt lõppkasutaja tuvastamiseks vajalike andmete ning liiklus- ja asukohaandmete säilitamist ja pärimist. Eelnõuga ei reguleerita juurdepääsu sideseansside sisule (näiteks sõnumite, kõnede ega alla ja üleslaaditud failide sisule).

Praegu kehtiva õiguse kohaselt saab Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. 

Ministeerium toob välja, et Euroopa Liidu Kohus ja riigikohus on leidnud, et üldiselt ja ühetaoliselt säilitatud liiklus- ja asukohaandmete kasutamine süüteomenetluses ei ole lubatud, sest see ei vasta Euroopa Liidu isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse nõuetele. Erandiks on üksnes elektroonilise side teenuse kasutaja tuvastamiseks vajalikud andmed ja IP-aadresside andmed. 

"Muudatused annavad inimeste sideandmetele selgema kaitse ning loovad õiguskaitseasutustele selged protseduurireeglid selle kohta, kuidas sideandmeid kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada," seisab eelnõu seletuskirjas.

Edaspidi säilitatakse üldiselt ja ühetaoliselt üksnes elektroonilise side teenuse kasutaja tuvastamiseks vajalikke andmeid ja IP-aadresside andmeid. Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse osutamisega seotud liiklus- ja asukohaandmete üldine säilitamiskohustus kaotatakse. 

Sideandmed on elektroonilise side teenuse osutamisega seotud andmed, mis annavad teenuse kohta tausta- või lisateavet ning mis luuakse või mida töödeldakse teenuseosutaja infosüsteemis. Sellised andmed on näiteks sõnumi või muu suhtluse allikas ja sihtkoht, seadme asukohaandmed, kuupäev, kellaaeg, kestus, suurus, marsruut, formaat, kasutatav protokoll ja tihenduse liik, samuti muud elektroonilise side metaandmed.

Sideandmed ei puuduta edastatavate sõnumite sisu.

Menetluses võib kasutada vaid ärilisel eesmärgil kogutud andmeid

Edaspidi saavad õiguskaitseasutused kriminaal- ja väärteomenetluses teha päringuid kasutaja tuvastamiseks vajalike sideandmete kohta ning kasutada ka neid sideandmeid, mida sideettevõtjad säilitavad oma ärilisel eesmärgil.

Selleks, et tagada sideettevõtja poolt ärilisel eesmärgil säilitatud andmete kättesaadavus konkreetses menetluses, nähakse ette võimalus, et pädev asutus saab taotleda nende andmete kiirsäilitamist konkreetse menetluse raames (quick freeze).

Samuti nähakse ette täiendavad erandlikud ja lühiajalised alused andmete säilitamiseks väga raske kuritegevuse (nt inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod, terroriakt ja sellega seotud kuriteod, inimkaubandus, riigivastased kuriteod, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslik käitlemine, korruptsioonikuriteod, rahapesu, kuritegelikku ühendusse kuulumine, relvade, laskemoona ja lõhkematerjali ebaseaduslik käitlemine, muud kuriteod, mille puhul on tegemist ohtliku või organiseeritud kuritegevusega) vastu võitlemise ning riigi julgeoleku tagamise eesmärgil. 

Väga raske kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil nähakse ette sihistatud ajutise säilitamiskohustuse võimalus Vabariigi Valitsuse korralduse alusel, lähtudes konkreetsetest geograafilistest piirkondadest, kus on faktiliselt tavapärasest oluliselt kõrgem raske kuritegevuse tase.

Riigi julgeoleku tagamise eesmärgil nähakse ette võimalus andmete ajutiseks säilitamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse alusel, kui riigi julgeolekut ähvardab kõrgendatud või vahetu oht.

Julgeoleku tagamise eesmärgil säilitatud andmeid süüteomenetluses kasutada ei saa, need on kasutatavad riigi julgeoleku tagamise eesmärgil läbi viidavas haldusmenetluses.

Sideettevõtjate halduskoormus suureneb

Eelnõu seletuskirjast selgub, et sideettevõtjate halduskoormus suureneb, kuna muudatusega nähakse ette senisest erinev säilitamiskord – kui siiani pidid sideettevõtjad säilitama kõiki andmeid ühetaoliselt, siis uue regulatsiooni kohaselt tuleb neil eristada kasutaja tuvastamiseks vajalike andmete säilitamist ning sideteenuse liiklus- ja asukohaandmete säilitamist, sealhulgas nende andmete võimalikku sihistatud säilitamist kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil ja üldist võimalikku säilitamist julgeoleku tagamiseks. 

Halduskoormus kaasneb uue regulatsiooni jõustamiseks vajalike muudatustega ning säilitamise ja eri juurdepääsudega seotud püsikuludega, nentis ministeerium.

"Kui eeldada, et päringute tegemise ja neile vastamise viis ei muutu senisest keerukamaks, on lisanduv koormus ajutine. Ka praegu kehtib kord, kus sideettevõtjad säilitavad andmeid nii riigi kehtestatud säilitamiskohustuse alusel kui ka ärilistel eesmärkidel," lisas ministeerium.

Sideettevõtjatel tuleb seadusemuudatusest lähtudes üle vaadata ja uuendada olemasolevad andmete säilitamise protsessid ja reeglid, samuti tuleb muutunud õiguskeskkonnas vaadata üle päringute tegemise ja andmete väljastamise reeglid.

Lisaks võib tekkida vajadus ajakohastada päringute tegemiseks kasutatavaid elektroonilisi ühendusi.

Toimetaja: Valner Väino

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