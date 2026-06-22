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Taro ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist

Eesti
Siseminister Igor Taro. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026
Siseminister Igor Taro. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti 200 siseminister Igor Taro ei toeta parteikaaslasest justiits- ja digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev sideandmete masskogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda.

Eestis kohustab seadus sideettevõtteid koguma ja aasta jagu salvestama inimeste telefonikõnede metaandmeid – kellele kõne tehti, kaua kestis, kus helistajad viibisid ja muud sarnast. See, et selline tegevus on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, on teada olnud juba aastaid.

Tänavu mais tuli Pakosta juhitud justiits- ja digiministeerium välja eelnõuga, mis viiks Eestis kehtiva õiguse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ja lõpetaks andmete säilitamise kohustuse. Samas oleks õiguskaitseasutustel võimalik kasutada sidefirmade ärilistel eesmärkidel kogutud andmeid.

Nüüd saatis siseminister Igor Taro oma seisukoha muudatusele. Tema hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel.

"Tutvunud eelnõuga leiame, et sellisel kujul ei ole võimalik seda kooskõlastada, kuna see ei arvesta uurimisasutuste vajadustega neile pandud ülesannete täitmiseks," märkis Taro oma pöördumises.

Tema sõnul ei ole võimalik vaid ärilistel eesmärkidel kogutud sideandmeid kasutades menetleda organiseeritud ja raskeid peitekuritegusid.

Siseministeeriumi hinnangul võiks riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral säilitada sideandmeid valitsuse korraldusega kolm aastat. Korraldust saaks kuni kolme aasta kaupa pikendada.

Lisaks tahab siseministeerium võimaldada teatud piirkondades sideandmete säilitamist raske kuritegevuse vastase võitluse eesmärgil.

Siseministeeriumi ettepanekul võiksid tulevikus olla kõnekaardiga telefonidelt ja välismaa numbritelt aasta jagu salvestatud kõik andmed kõnede kohta, mida tehakse 10 kilomeetri kaugusel Eesti piirist või riigikaitselistest objektidest.

Veel salvestuks aastaks valitsuse korraldusel kõnede andmed valitud geograafilises piirkonnas, elutähtsa teenuse osutajast kuni 10 kilomeetri kaugusel või saartel.

Taro sõnul ei saa turvalise ühiskonna säilimine jääda lootma üksnes andmetele, mida sideettevõtjad säilitavad ärilistel eesmärkidel.

Ka kaitsepolitsei amet teatas juuni keskel kirjas justiits- ja digiministeeriumile, et sideandmete säilitamine võiks jätkuda.

Kapo peadirektori Margo Pallosoni allkirja kandvas kirjas tegi amet ettepaneku valitsuse korraldusel koguda sideandmeid kaks aastat, võimalusega kuni kahe aasta kaupa perioodi pikendada.

Muus osas olid kaitsepolitsei ettepanekud eelnõule siseministeeriumi ettepanekutega üsna samasisulised.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

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