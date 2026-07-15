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Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget

Välismaa
Ukraina sõjaväelased
Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT
Välismaa

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget kaitseväe ja Vene agressorite vahel, kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovski ja Slovjanski sektorites.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. juulil kell 6.40:

- Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget;

- Venemaa rünnakutes kaubalaevade pihta hukkus kaks inimest;

- Ametnik õhuhäire hilinemisest: rakett jõuab Kiievini 2-4 minutiga.

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget kaitseväe ja Vene agressorite vahel, kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovski ja Slovjanski sektorites.

"Päeva algusest on toimunud kokku 203 lahingkokkupõrget. Vaenlane sooritas ühe raketirünnaku kaheksa raketiga, korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liugpommi. Lisaks saatsid nad teel 6451 kamikadze-drooni ning sooritasid 2288 rünnakut asustatud aladele ja meie vägede positsioonidele," seisab Ukraina relvajõudude peastaabi avalduses.

Venemaa rünnakutes kaubalaevade pihta hukkus kaks inimest

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper teatas, et Venemaa ründas 14. juulil teist päeva järjest tsiviilkaubalaeva. Rünnakus hukkus kaks inimest.

"Täna õhtul korraldas vaenlane järjekordse rünnaku Odessa oblasti sadamataristule. Rünnaku käigus tabas vaenlase droon Marshalli Saarte lipu all sõitvat tsiviillaeva. Laeval puhkes tulekahju," teatas Kiper. Ta ei avaldanud ohvrite isikuandmeid, vahendas The Kyiv Independent. 

Vene armee ründab regulaarselt Ukraina sadamataristut, eriti Odessa piirkonnas. Ukraina väed on samal ajal hoogustanud rünnakuid laevadele Aasovi merel, mis on oluline kanal nii Venemaa põllumajandustoodete kui ka annekteeritud Krimmi varustamiseks.

Ametnik õhuhäire hilinemisest: rakett jõuab Kiievini 2-4 minutiga

Ballistiline rakett jõuab Kiievini väga kiiresti, mistõttu võib vähimgi rike teabe edastamisel põhjustada viivitusi õhuhäireüsteemides, vahendas The Kyiv Independent kolmapäeval Ukraina kaitseministri Mõhhailo Fedorovi nõuniku sõnu.

Venemaa on viimaste kuudel hoogustanud pealinna vastu suunatud rünnakuid, korraldades vahel Kiievile mitu ballistiliste rakettide rünnakut nädala jooksul. Uus õhurünnakute strateegia on ammendanud Ukraina Patrioti tõrjerakettide varud.

Patriot on ainus õhukaitsesüsteem, mis suudab ballistilisi rakette usaldusväärselt alla tulistada, jättes linna haavatavaks Venemaa Tsirkonide, Kinžalide ja Iskanderide ees.

Kiievi elanikke äratavad keset ööd või varahommikul regulaarselt õhuhäire sireenid, mis hoiatavad, et linna suunas on teele saadetud ballistilised raketid.

Kuid mõnikord ei tule hoiatust üldse. 11. juulil toimunud Venemaa rünnaku ajal kuulsid kohapeal viibinud ajalehe Kyiv Independent ajakirjanikud esmalt plahvatusi – õhuhäire sireenid hakkasid kõlama alles kaks minutit hiljem.

Kaitseminister Fedorovi nõunik Serhi Beskrestnov püüdis seda selgitada teisipäevases sotsiaalmeedia postituses.

"Miks käivituvad õhuhäired mõnikord alles pärast seda, kui ballistiline rakett on kohale jõudnud?" kirjutas Beskrestnov.

"Kogu teave rakettide käivitamise või selle ettevalmistuste kohta tuleb meile partneritelt. Keegi meist ei tea ega peagi teadma, kuidas nad selle info saavad, kuid ei pea olema geenius, mõistmaks, et peamised teabeallikad on raketibaaside satelliitseire ja rakettide käivitamisandmeid salvestavad süsteemid," lisas Beskrestnov.

Beskrestnovi sõnul võivad edastamisviivitused põhjustada hoiatussüsteemi tõrkeid, kuna raketid liiguvad väga suure kiirusega.

"Rakett jõuab Kiievisse 2–4 minutiga, seega on aega väga vähe. Iga süsteemirike põhjustab teabe vastuvõtmise viivitust. Ükski süsteem ei saa olla täiuslik, seega rikkeid esineb ja hoiatus võib hilineda," selgitas ta.

Beskrestnov märkis, et satelliitseire võib põhjustada ka valehäireid, kus sireenid hakkavad tööle, kuid rünnakut ei järgne.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

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