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Toidukullerid peavad hakkama võimaldama korduskasutatavaid pakendeid

Eesti
Toidukullerifirmad.
Toidukullerifirmad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleriteenust pakkuvad platvormid kuvama toidukohtdes olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest.

Kuna 2028. aastast peavad kõik toidukohad toitu kaasa müües pakkuma ühekordse pakendi kõrval lisaks korduskasutatavat pakendit, paneb Eesti kullerteenust pakkuvatele platvormidele kohustuse anda ka rakenduses kliendile valikuvõimalus kahe pakendivariandi vahel.

"Kuna müügikoht peab seda kohustust täitma ja Eestis on väga populaarne kullerteenuse kaudu toidu tellimine, siis on eelnõus ette nähtud selline tehniline lahendus, mille kaudu tarbija toitu tellides saab valida, kas müügikoht pakendab selle toidu ühekordsesse pakendisse või korduskasutuspakendisse. Me võimaldame müügikohtadel läbi toidukullerite seda kohustust täita," rääkis kliimaministeeriumi pakendite valdkonnajuht Dagny Repp.

Tehniline lahendus näiteks Bolti Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas.

Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe.

"Kui see partner, kes näiteks vahendab seda korduskasutuspakendit, on valmis tasustama seda kulleri liikumist kliendi juurest tagastuspunkti, siis selline asi teoreetiliselt võiks olla võimalik. Küsimus lihtsalt ongi see, et kuidas see ahel toimiks nii, et see on kullerile mugav ja kuller selles ahelas saab ka tasustatud. Hetkel meile tundub, et see on vähetõenäoline, et kullerid neid vedama hakkavad," rääkis Toimetaja.

Veel kehtestab Eesti siseriikliku nõude, et peagi ei tohi toidukohtades kohapeal söömiseks enam ühekordseid pakendeid kasutada, vaid kõik on kohustatud kasutama korduskasutatavaid nõusid.

Toidukoha Buzz Kebab omanik Dmitri Žuk mõistab, et uued nõuded on vajalikud keskkonna hoidmiseks, kuid nendib, et muudatustega kaasneb suur lisatöö ja lisakulu.

"Minu esimene mõte on, et see on jälle lisatöö, see on lisakulud. Tundub, et meie teenindajad ja kokad peavad nüüd rohkem tööd tegema ja mina omaniku ja asutajana pean rohkem selle eest maksma. Kohe praegu ei näe ma siin mingit head lahendust," sõnas Žuk.

Žuk on oluliselt panustanud ka oma pakendi kujundusse, kuid ta kardab, et korduskasutatavate pakenditega läheb see kõik kaduma. "Minu oma bränditud pakend on väga oluline, sest ma panin nii palju siia kirja erinevaid detaile. See on suur minu brändist. Ja ma kardan, et selle uue seadusega mul seda võimalust pole rohkem," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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