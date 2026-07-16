Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 16. juulil kell 7.51:

- Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak;

- Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases.

Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak.

Telegrami kanalite andmetel tabasid Saratovi oblastis asuvat Engels-2 õhuväebaasi ööl vastu neljapäeva Ukraina droonid. Sotsiaalmeedias avaldatud fotod ja videod näitavad, et õhuväebaasi piirkonnas puhkes tulekahju.

Engelsi linna kohal nähti lendamas droone. Samal ajal teatati plahvatustest ja laialdastest elektrikatkestustest. Tulekahjusid märgati ka linna eramajade ja ühe korterelamu juures, mille põhjustasid väidetavalt allatulistatud droonid.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Saratovi oblastis ehk peaaegu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest asuv Engelsi õhuväebaas on tuntud ka kui Engels-2. Baas on koduks 184. raskepommitajate lennupolgule ja 121. kaardiväe raskepommitajate lennupolgule.

Baasis paiknevad Venemaa strateegilised pommituslennukid, mida kasutatakse regulaarselt õhulöökideks, mille hulgas Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 ja Tupolev Tu-160. Neid kõiki kasutatakse pidevalt Ukraina linnade pommitamiseks.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Ukraina võimude teatel hukkus Vene rünnakutes vähemalt kaks inimest, vigastada sai kuus inimest. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et kuue vigastatu seas oli ka 16-aastane poiss, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases

Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Kohaliku kuberneri hinnangul võtavad parandusööd aega aga vaid paar päeva.

Ukrainameelsed sotsiaalmeediakanalid töid välja, et sügaval Baškortostanis asuv Salavat elas siiani üle kõik Ukraina tänavused rünnakud. Viimane õhurünnak näitab, et Venemaal ei ole enam ühtegi suurt naftarafineerimistehast, mis jääks tegelikult rünnakute ulatusest välja.

Avatud allikatest kogutud luureandmete kohaselt läbisid droonid sihtmärgini jõudmiseks umbes 1500 kilomeetrit, tabasid mõlemat esmatöötlusüksust ja süütasid tehase põlema. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas.

Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris (6,25 miljonit tonni aastas) ja Gelendžikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat.