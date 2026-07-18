Venemaa kehtestas Eestist pärit veokitele täieliku kaubaveokeelu

Venemaa laiendas piiranguid Eestis registreeritud veokite kommertsveostele, kehtestades täieliku keelu kõigile veoste kategooriatele, vahendas uudistekanal newz.az Venemaa valitsuse otsust.

Venemaa poolt kehtib osale Euroopa Liidu riikide vedajate kommertsveostele keeld oktoobrist 2022. Siis puudutas keeld esmatarbekaupu, nagu liha, kala, piimatooted, köögiviljad, maiustused, kakao, teraviljatooted, alkohoolsed joogid, väetised, ravimid, paber ja papp. Samuti olid keelu all näiteks kellad, muusikainstrumendid, tuumareaktorid ning kino- ja helitehnika.

Venemaa laiendas hiljem transpordipiiranguid Moldovale ja Poolale, Eestile laiendati piirangud juulis 2023. Nüüdse korraldusega tühistas Venemaa valitsus kõik erandid, mis kaupade veol Eestile seni kehtisid.

Samas on uutes piirangutes erandid: näiteks ei puuduta need Venemaa eksklaavi Kaliningradi või saadetisi konkreetsetesse piirkondadesse Karjalas ning Leningradi, Murmanski ja Pihkva oblastis.

MKM: suures plaanis mõju Eesti majandusele puudub

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) peaanalüütik Karel Lember ütles ERR-ile, et kuivõrd Eesti ja Venemaa vaheline kaubavahetus on viimastel aastatel olnud niivõrd väikesemahuline, siis uute piirangute kehtestamine vähemalt esialgsel hinnangul märkimisväärset mõju ei oma.

"Võimalik, et leidub üksikuid ettevõtteid ja kaupu, kus mõningaid häireid tekib, kuid suures plaanis Eesti majandusele mõju puudub," ütles ta.

Kui enne sõda ulatus Eesti eksport Venemaale kevadkuudel 70 kuni 80 miljoni euroni, siis tänavu mais oli see vaid 13,5 miljonit, millest 4,8 miljonit oli Eesti päritolu ja sellest omakorda üle poole oli kakao, märkis Lember.

Politsei- ja piirivalveameti statistika näitab, et ööpäevas ületab piiri mõnikümmend veokit, millest osa oli tühjad.

"Seega esmajoones mõjutavad täiendavad piirangud piiril logistikaettevõtteid, mis kasutavad Eesti numbrimärgiga autosid. Olukorra muudab lihtsamaks ka asjaolu, et igasugusteks piiranguteks piiril on saanud ettevõtted valmistuda juba alates 2022. aastast ning praegu ei tule need kellelegi enam üllatusena," lausus Lember.