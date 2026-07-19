Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 19. juulil kell 8.00:

- Ukraina ründas taas naftahoidlat Stavropoli krais;

- Zelenski: iga kuu sureb või saab haavata 7000 Vene sõdurit;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit.

Zelenski: iga kuu sureb või saab haavata 7000 Vene sõdurit

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul põhjustab Ukraina relvajõudude 17. korpus okupantidele tohutuid kaotusi Zaporižžja suunal, kus iga kuu saab surma või haavata ligi 7000 Vene sõdurit.

"Rääkisin põhjalikult meie korpuste komandöridega, ja need on just rindelõigud, kus toimuvad äärmiselt intensiivsed lahingud: Pokrovski ja muud suunad Donetski oblastis, Oleksandrivski suund, samuti Zaporižžja ja Harkivi oblast. Olen tänulik meie positsioonide kaitsmise ja okupantide vastu suunatud rünnakute eest. Ainuüksi meie 17. korpus, mis tegutseb Zaporižžja oblastis, tekitab igal kuul venelastele kaotusi 7000 hukkunu ja haavatu näol," ütles Zelenski.

Tema sõnul toimuvad Zaporižžja suunal pidevalt Venemaa rünnakud.

"Okupantide armee lihtsalt ei hooli kaotustest. Seetõttu on olukord muidugi raske, kuid korpus toob Ukrainale tulemusi. Sama kehtib ka meie teiste korpuste kohta rindel. Tänan teid teie tugevuse eest. Kõik, mida on varustuse, relvade, suurtükiväe ja droonide osas vaja, tuleb juba esmaspäeval staabis arutusele," lisas ta.

USA luurekeskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe ütles varem, et Vene sõdurid püsivad Ukraina tehisaruga ründedroonide tõttu lahinguväljal elus keskmiselt vaid 20–30 minutit.

Ukraina ründas taas naftahoidlat Stavropoli krais

Ukraina väed andsid ööl vastu 19. juulit löögi Venemaal Stavropoli krais asuvale naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel.

Telegrammi uudistekanali Exilenova Plus andmetel ründasid Ukraina väed Stavropoli krais Mihhailovski linnas asuvat naftahoidlat viimaste nädalate jooksul juba kolmandat korda.

Mõni päev varem, 13. juulil, teatati sotsiaalmeediakanalites, et Ukraina ründas Venemaa lõunaosas Stavropoli krais asuvat naftahoidlat.

Kanali Exilenova Plus kohaselt teatasid okupeeritud Luhanski elanikud 19. juulil linnas toimunud plahvatustest.

Okupeeritud Krimmi linnas Jaltas süttis põlema elektrijaam, mida tabasid Ukraina droonid. Ukraina-meelse Telegrami kanali "Krõmski veter" andmeil tõi see kaasa elektrikatkestusi.

Plahvatusi kostus ka Krimmi idaosas asuvast Kertši linnast, mille tagajärjel suleti kanalile teadaolevalt Venemaale viiv Kertši sild.

"Krõmski veter" teatas ka, et okupeeritud Krimmis mitme sihtmärgi vastu suunatud rünnakute käigus tabasid Ukraina droonid Mindalnoje külas, Sudaki linna lähedal asuvat elektrijaama.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva suutlikkust jätkata sõjapidamist.

President Volodõmõr Zelenskõi ja armee kindralstaap kinnitasid, et ööl vastu 18. juulit andsid Ukraina väed löögi kahele Venemaa logistikakeskusele, ühele naftahoidlale ning mitmele sihtmärgile Aasovi ja Mustal merel.

Multiple fires after attack in Stavropol pic.twitter.com/AFJtGqvQQe — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 19, 2026

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 428 930 (+1520);

- tankid 12 156 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 24 963 (+7);

- suurtükisüsteemid 46 261 (+92);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1950 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1505 (+3);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1956 (+13);

- operatiivtaktikalised droonid 416 656 (+1858);

- tiibraketid 4915 (+1);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 122 289 (+547);

- eritehnika 4439 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.