Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 20. juulil kell 6.45:

- Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks ja sai vigastada 42 inimest.

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits.

Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Mujal oblastis teatati pärast droonirünnakut tulekahjust Domodedovo linna elumajas.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla.

Ukraina ründas Moskva oblastit ka möödunud nädalavahetusel. Toona tabati samuti Wildberriesi laohoonet.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks ja sai vigastada 42 inimest

Venemaa väed heitsid pühapäeva õhtul Zaporižžjale liugpomme, surma sai vähemalt kaks ja vigastada 42 inimest, kelle hulgas kaheksa last, teatasid võimuesindajad.

"Liugpommid tabasid linnas viiekorruselist ja üheksakorruselist kortermaja. Rünnak hävitas viiekorruselises hoones kaks korrust. Samuti teise hoone aknad ja rõdud," ütles oblastikuberner Ivan Fedorov.

Fedorovi andmetel sai linnas muu hulgas tabamuse logistikaterminal.

Päästetöötajad tõid osa ohvreid rusude alt välja. Vigastatute seisundi kohta ei antud koheselt mingit teavet.

Kagu-Ukraina suur tööstuslinn Zaporižžja on muutunud Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rindejoonelinnaks.

Asudes lahinguväljast vaid umbes 20 kilomeetri kaugusel on see sagedane Venemaa erinevate rünnakute sihtmärk. Selle lähedus võimaldab Moskval rünnata linna laia valiku relvadega.

Rünnak linnale toimus pärast seda, kui Venemaa andis ööl vastu pühapäeva pealinnale Kiievile ühe oma suurima ballistiliste rakettide löögi. Rünnakus hukkus Kiievis ja seda ümbritsevates piirkondades vähemalt üks ning sai vigastada 17 inimest.