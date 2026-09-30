Kaitsevägi suhtub kriitiliselt plaani muuta kiirabibrigaadid kaheliikmeliseks

Kaitsevägi pole päri kiirabireformi plaaniga muuta osa kiirabibrigaade kaheliikmeliseks ning vähendada brigaadide arvu.

Tartu Kiirabile saadetud vastuses teabenõudele märkis kaitsevägi, et riigikaitse aspektist on kriisi- ja sõjaolukorras efektiivselt toimiv kiirabiteenus üks kriitiline vajadus ning et ka sotsiaalministri enda kinnitatud kiirabi arengusuunad aastani 2035 kolmeliikmeliste brigaadide ühe eelisena välja personalireservi kriisiolukordadeks.

Samuti on kiirabi senine väljaõppemudel, mida on ellu viidud koostöös kaitseväega, põhinenud kolmeliikmelistele brigaadidele.

"Senine praktika nii õppustel kui ka reaalsetes situatsioonides on näidanud seda, et kolmeliikmeline brigaad on n-ö minimaalne optimum selleks, et kas tegeleda raske kannatanuga või alustada masskannatanute olukorra lahendamise esmaste protseduuridega. Siin räägib kaheliikmeliste brigaadide vastu ka matemaatika. Kui kolmeliikmeliste brigaadide korral tõusis appi kutsutud kiirabibrigaadi arvelt sündmuskohal viibivate meedikute arv kolme isiku võrra, siis kaheliikmeliste brigaadide puhul tõuseb vastav arv kahe võrra (3+3 vs. 2+2). See omakorda tingib isikkoosseisu puuduse sündmuskohal, mis võib hakata mõjutama patsientide käsitlust," kirjutas kaitsevägi.

Kaitsevägi lisas, et kriisiolukorras tagavad kolmeliikmelised brigaadid personali reservi ning kui vaadata kas või Ukraina ja Venemaa sõjalist konflikti, siis see on näidanud, et kindlasti ei tule kriisi- või sõjaolukorras, kus meditsiinilise abi vajadus on tõusnud, kõik lisaks välja kutsutud töötajad oma töökohustusi täitma.

Aastaks 2028 kavandab sotsiaalministeerium Eestis kiirabireformi, mille käigus on plaanis laiendada olemasolevat kiirabibaaside võrgustikku, muuta arstibrigaadide asukohti, vähendada nende arvu, muuta osa kiirabibrigaade kaheliikmeliseks ning vähendada öisel ajal nende arvu.

"Sellises olukorras on võimalik kolmeliikmelistest brigaadidest moodustada operatiivselt vajadusel kaheliikmelised ehk siis on olemas vajalik isikkoosseisu reserv. Juhul, kui minnakse üle suuresti kaheliikmelistele brigaadidele, selline reserv puudub," märkis kaitsevägi.

"Kriisi korral, mis hõlmab kogu tervishoiusüsteemi (laiemalt ühiskonda tervikuna), on töötajate asendamine keeruline või isegi mingi perioodi võimatu. Kolmeliikmeliste brigaadide isikkoosseisu reserviga on võimalik vähemalt ajutiselt katta võimalikke personalikadusid. Kaheliikmeliste brigaadide domineerimisel selline võimekus puudub mis omakorda viib kiirabi säilenõtkuse vähenemisele/kadumisele kriisi korral," lisati kirjas.

Sotsiaalminister Karmen Joller ütles augustis reformiplaani tabanud kriitikale vastates, et reform tõstab kiirabi kvaliteeti.

"On plaanis võimalusel ja vajadusel muuta ka brigaadide koosseisu, aga kindlasti ei mõjuta see kuidagi pakutava abi kvaliteeti, vaid vastupidi – kvaliteeti hakatakse järgima senisest paremini. Kiirabi baasid hakkavad paiknema asukohtades, mis on inimestele lähemal, ehk kutsed peaksid jõudma inimesteni ka kiiremini," lausus Joller.

Reformi aluseks on sotsiaalministeeriumi sõnul eelnev analüüs ning vastavasisulised mudeldamistegevused.