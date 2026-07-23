30 ühiskonnategelast pakuvad presidendikandidaadiks Indrek Laulu

"Eesti on ajajärgus, kus tulevik sõltub üha enam sellest, kas suudame sõnastada meie ühised huvid ja ühendada teadmised, kultuuri ja ettevõtlikkuse nende realiseerimiseks. Kiiresti muutuvas maailmas peame hoidma oma riigi julgeolekut, ühiskonna sidusust ja usaldust demokraatlike institutsioonide vastu. See eeldab ühisosa ja koostöövaimu erinevate maailmavaadete ja eluvaldkondade vahel. Just sellise tasakaalu loomist ootame Eesti Vabariigi presidendilt – inimeselt, kes mõistab Eesti identiteeti, suudab kõnetada ja ühendada Eesti inimesi ning esindada meie riiki väärikalt ja veenvalt kogu maailmas. Usume, et Indrek Laulu senine elukäik ja tegevus kehastavad neid kompetentse ja väärtusi," kirjutatakse avalikus toetuskirjas.

Toetuskirjale on alla kirjutanud Priit Alamäe, Ain Anger, Helen Eenmaa, Ain Hanschmidt, Mart Hirtentreu, Heiti Hääl, Kristjan Järvi, Paavo Järvi, Valdo Kalm, Doris Kareva, Marek Kiisa, Meelis Kitsing, Priit Kongo, Taavi Kotka, Alisson Kruusmaa, Enn Kunila, Jüri Käo, Tiina Lokk, Maria Mägi-Rohtmets, Piret Mürk-Dubout, Annely Peebo, Madis Raukas, Indrek Rohtmets, Ene Saar, Hirvo Surva, Peep Talving, Jaan-Eik Tulve, Erkki-Sven Tüür, Margus Viigimaa, Jaak Vilo.

Ühiskonnategelased leiavad, et Indrek Laulu senine tegevus näitab laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule.

"Oleme veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi Presidendi vastutusrikast rolli, ühendada Eesti inimesi ning seista rahulikel aegadel targalt ja keerulistel hetkedel kindlameelselt Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Usume, et tema kandidatuur väärib sisulist, väärikat ja eelarvamusteta arutelu nii avalikkuses kui ka riigikogus. Eesti presidendi valimine otsustab, milliseid väärtusi soovime oma riigi näona maailmale näidata. Loodame, et parlamendierakonnad ja presidendi valimisel osalejad kaaluvad Indrek Laulu kandidatuuri avatud meele ja täie tõsidusega."

See ei ole esimene kord, kus Indrek Laulu nimi tõuseb üles võimliku presidendikandidaadina. Ka 2021. aasta presidendivalimistel saatis Indrek Laul peaministrile ja riigikogu liikmetele kirja, kus arutles presidendi institutsiooni rolli ja võimaluste üle, mida poliitikud tõlgendasid kui tema soovi saada presidendikandidaadiks. Ametlikuks presidendikandidaadiks ta ei saanud. Tema nimi käis läbi võimaliku presidendikandidaadina ka 2016. aastal, kui presidendivalimised olid pärast riigikogu ja valimiskogu voore taas riigikokku jõudnud.

1. juulil pakkusid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhid presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba riigikogus äravalituks piisavalt toetust. Päev hiljem teatas Madise, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Samas ta ei välistanud seda võimalust.

3. juulil pakkusid helilooja Sven Grünberg, ettevõtja Hugo Osula, ettevõtja ja filmimees Kris Taska, näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere ning majandusekspert Raivo Vare Eesti järgmise presidendi kandidaadina välja Riho Ühtegi.

Lisaks neile on meedias võimalike presidendikandidaatidena välja käidud välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi, juunis Eesti suursaadikuks USA-s nimetatud Hannes Hanso, Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asepeadirektor Maive Rute nimed.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril 2026. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust (21 saadikut). Kandidaadiks võib üles seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt 40 aastat vana. Üles ei tohi seada tegevväelast ega isikut, kes on olnud president kaks ametiaega järjest. Kui president jääb riigikogus valimata, valib presidendi valimiskogu.

Olulised tähtajad:

• 21.–24. august: kandidaatide esitamine;

• 2. september: esimene hääletusvoor riigikogus;

• 3. september: vajadusel teine ja kolmas hääletusvoor riigikogus.