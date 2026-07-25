Prantsuse võimud evakueerivad metsatulekahjude tõttu Bordeaux' ümbruse elanikke

Laupäeval evakueeriti Bordeaux' lähistel asuvatest eeslinnadest tuhandeid inimesi, kuna linna ümbruses möllavad metsatulekahjud ei näidanud vaibumise märke.

Edela-Prantsusmaal asuvat Bordeaux' piirkonda hõlmava La Nouvelle-Aquitaine'i (Uus-Akvitaania) ja Gironde'i kohaliku haldusüksuse juht Sophie Brocas ütles, et Le Haillani, Eysinesi ja Mérignaci asulatest on mujale toimetatud tuhandeid inimesi.

Bordeaux' regioon on tuntud oma viinamarjaistanduste poolest ning linn on üks peamisi transpordisõlmi turistidele, kes külastavad lähedal asuvaid Atlandi ookeani ranniku kuurorte.

Prantsuse peaminister Sébastien Lecornu ütles, et Gironde'i ja Landes'i piirkonnast Bordeaux' lähistel, kus metsatulekahjud sel nädalal puhkesid, on seni evakueeritud üle 141 000 inimese. Autojuhtidel soovitati piirkonda vältida.

"Meie riiki tabanud tulekahjud on saavutanud taseme, mida pole varem nähtud," kirjutas Lecornu laupäeval X-is. Tulekahjude kustutamisele on appi saadetud ka sõjavägi.

Bordeaux'st põhja pool oli metsatulekahjudest lähtuvat suitsu näha ja tunda Haute-Vienne'i piirkonnas, kus kohalikud võimud soovitasid inimestel hoida uksed ja aknad suletuna.

Reutersi kliimavaatlusprogrammi Climate Monitor andmetel on temperatuurid kogu laiemas Akvitaania piirkonnas olnud sel kuul keskmiselt 32,2 kraadi Celsiuse järgi. See on 7,3 kraadi võrra kõrgem kui juuli tavapärane kõrgeim temperatuur aastatel 1961–1990.