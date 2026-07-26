Venemaa pommitas öösel Kiievit ballistiliste rakettidega, pihta sai elumaja

Venemaa pommitas ööl vastu pühapäeva taas Kiievit ballistiliste rakettidega, tabades linnas asuvat elumaja, teatasid ametnikud päev pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas järjekordse ulatusliku raketirünnaku eest Ukraina pealinnale.

Oluline pühapäeval kell 9.00:

Kohapeal viibinud ajakirjandusväljaande Kyiv Independent ajakirjanike sõnul kärgatasid Kiievis kohaliku aja järgi kell 00.23 mitmed plahvatused. Rünnaku ajal nähti linna kohale tõusmas suurt tulekumma.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teataski, et raketirusud kukkusid Ševtšenkivskõi rajoonis asuvale 18-korruselisele elumajale, põhjustades põlengu seitsmenda ja kaheksanda korruse vahel. Teisest tulekahjust teatati täpsemalt määratlemata mitteeluruumidega objektil Solomjanskõi rajoonis. Vahetult enne plahvatusi hoiatas Ukraina õhuvägi pealinna suunas liikuvate ballistiliste rakettide ohu eest.

Viimane rünnak toimus päev pärast seda, kui Zelenskõi hoiatas Moskva plaanide eest korraldada 48 tunni jooksul Kiievi vastu ulatuslikke raketirünnakuid.

"Teame oma luure ja partnerite kaudu, et venelased on ette valmistanud raketid uueks massiliseks rünnakuks Ukraina vastu... meil on eeltõendid, et see võib juhtuda järgmise 48 tunni jooksul," ütles Zelenskõi oma õhtuses pöördumises.

Briti väed võtavad kasutusse end Ukrainas tõestanud droonid

Briti kaitseministeerium teatas kavast kulutada kuni 400 miljonit naela (üle 532 miljoni dollari) Ukraina lahingutes testitud uute AR5-tüüpi droonide soetamiseks, vahendas laupäeval ajaleht The Telegraph.

Märgitakse, et neid kaugluureks võimelisi droone hakatakse tootma uues tehases Swindonis ning ilmselt võetakse need relvastusse selle aasta lõpus.

Portugali tehnoloogiaettevõtte Tekever välja töötatud AR5-droonid on Ukrainas laialdaselt kasutusel alates 2022. aastast. Need suudavad kanda 50 kg keerukaid seireseadmeid, nagu kaamerad ja andurid, mida saab kasutada lahinguvälja skaneerimisel ohtude avastamiseks.

"Oleme valinud Ühendkuningriigis baseeruva ettevõtte Tekever AR5 drooni, mis on end Ukrainas tõestanud ja loodud Briti sõdurite kaitsmiseks kogu maailmas, et tagada meie isikkoosseisule varustus, mis aitab neil tekkivatest ohtudest sammu võrra ees olla."

AR5 asendab Briti droone Watchkeeper, mis võeti pärast mitmeid ebaõnnestumisi ennetähtaegselt kasutusest maha. Alates 2014. aastast on 54 Watchkeeper-droonist kaheksa kukkunud alla. Allikate väitel olid need aparaadid sõduritele juhtimiseks liiga keerulised.

Kaitseministeerium kinnitab, et AR5 droonid ületavad Watchkeeperit võimekuse poolest märkimisväärselt, pakkudes "oluliselt paremat vastupidavust, sensoorse juhtimise võimalusi ja töökindlust".

Relvajõud on esitanud esialgse tellimuse kuue AR5 soetamiseks, millele lisandub 2029. aastaks veel kuni 18 masinat, osana eeldatavast 10-aastasest lepingust, mis sõltub veel lepingu allkirjastamisest ja lõplikust heakskiitmisest.