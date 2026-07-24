Rumeenia tulistas esmakordselt oma õhuruumis alla drooni

Rumeenia president Nicusor Dan teatas, et riik tulistas esmakordselt oma õhuruumis alla drooni.

Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist.

"Meie õhuruumis oli droon. Selle tulistas mõned minutid tagasi, umbes kell 11.00 alla Rumeenia piloot, kes lendas hävitajaga F-16," ütles president Nicusor Dan pressikonverentsil.

"Oluline on märkida, et tegemist oli asustamata piirkonnaga, mistõttu sai piloot tule avada. Nüüd uurivad erinevate asutuste meeskonnad intsidenti, et selgitada välja kõik selle üksikasjad," lisas president.

Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud kümneid droonide sissetunge, kuid seni ei olnud Rumeenia üksused ühtegi neist edukalt alla tulistanud.

Mais lendas droon kortermajja, vigastades kahte inimest ning pälvides NATO ja Euroopa Liidu hukkamõistu, mis süüdistasid Venemaad ja hoiatasid edasiste sissetungide eest.

19. mail tulistas Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Droonirusud kukkusid toona alla Põltsamaa vallas Kablakülas asuva põllu äärde.