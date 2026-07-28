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Trump ja Zelenski kohtusid Valges Majas

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valgesse Majja sisenemas
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valgesse Majja sisenemas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Shawn Thew
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump pidasid Valges Majas kohtumise. Kumbki president pole esialgu kohtumist kommenteerinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus USA-sse senaator Lindsey Grahami matustele. Enne matuste algust kohtus Zelenski lühidalt ka president Donald Trumpiga, kohtumise sisu avaldatud pole.

Zelenskõi saabus Valgesse Majja vaikselt, sisenedes küljeuksest.

Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitikakeskne ja toimub ilma suurema kärata.

Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa sagedaste drooni- ja raketirünnakute eest.

Hiljutisel NATO tippkohtumisel lubas Donald Trump Zelenskile, et USA annab Ukrainale litsentsi hädavajalike Patrioti õhutõrjesüsteemide tootmiseks.

Ukraina on pikalt avaldanud soovi rohkem Patriote saada. Ukrainas ja Lähis-Idas peetavate sõdade tõttu on neid aga väga vähe saada.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtub teisipäeval Trumpiga.

Trumpi ja Zelenski tormiline suhe

Trump ja Zelenski kohtusid viimati detsembris Floridas asuvas Trumpi Mar-a-Lago kuurordis, kus arutati Ukraina sõja lõpetamise plaani. 

Toona märkisid nii Zelenski kui ka Trump, et kokkulepe sõja lõpetamiseks on käeulatuses, kuid lahendada tuleb veel mõned peamised vaidlusküsimused. Nende hulgas oli see, kui palju territooriumi Ukraina Venemaale loovutab, ning mis saab Zaporižžja tuumaelektrijaamast, mis on endiselt Venemaa kontrolli all. 

Enne detsembrit kohtusid riigipead 2025. aasta oktoobris Valges Majas, kus õhkkond oli märksa pingelisem. Toonase meedia andmetel kasvas oktoobrikuine kohtumine karjumiseks, kuna USA esindajad survestasid Ukrainat sõja lõpetamiseks Venemaa tingimusi vastu võtma. 

Pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil andis Zelenski selgelt mõista, et Ukraina ja USA vahel on suuri erimeelsusi.

Kahe presidendi enim tähelepanu saanud kohtumine toimus 2025. aasta veebruaris, kui Zelenski kohtus Trumpiga Valges Majas, et kahe riigi vaheline maavaralepe allkirjastada. Trump ja USA asepresident JD Vance asusid Zelenskit aga kaamerate ees survestama. Kabinetis puhkes sõnasõda ning Zelenski lahkus allkirja andmata Valgest Majast. 

Sellest ajast saati on aga Trumpi ja Zelenski suhe tunduvalt paranenud.

"Meil on tegelikult kujunenud hea suhe. Seda on raske uskuda," ütles Trump sel kuul Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel. Ta nimetas isegi Ukraina süvalööke Venemaa territooriumile positiivseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

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