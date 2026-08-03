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Taro: välispiiri kaitse on rände ohjamise alus

Eesti
Pressikonverents siseministeeriumis vanglarendi teemal
Pressikonverents siseministeeriumis vanglarendi teemal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Siseminister Igor Taro sõnul tuleb ebaseadusliku rände tõkestamisel keskenduda eelkõige Euroopa Liidu välispiiri kaitsele ja liitlaste toetamisele, mitte piirikontrolli kehtestamisele sisepiiridel.

"Meie esimene asi on pakkuda liitlastele abi. Teiseks rõhutada seda, et välispiiri kaitse ja tõhusad illegaalide tagasisaatmised on kõige alus ebaseadusliku rändega tegelemisel ja igasugune sisepiiride sulgemine peaks olema viimane abinõu, kui kõik muud kompensatsioonimeetmed ja abi andmise meetmed on ammendunud," ütles Taro ERR-ile.

Abi all peab Taro silmas ametnike meeskondade riiki saatmist. "Kui seda abi oleks vajatud, siis me põhimõtteliselt ju saame samasugused meeskonnad komplekteerida nii nagu me oleme Lätti saatnud. Me suudame mingisuguse meeskonna välja panna ka sinna, kui see vajadus oleks olnud, aga hetkel seda vajadust seal ei ole, sest see intsident oli tegelikult ära ammendunud 48 tunni jooksul," sõnas Taro.

"Ja asi ei olnud ju sugugi nii, et illegaalid oleksid Euroopasse jõudnud. Siin väga paljud inimesed võtsid sõna, rääkisid illegaalidest, kes on Euroopasse jõudnud, aga ei vaadanud vist kaarti, et kus see asi üldse asub, et see on Põhja-Aafrikas hoopis," lisas Taro.

Olukorra kohta ebaseaduslike sisserändajatega Eestis ütles Taro, et see on stabiilne, aga lahendust veel ei paista.

"Järgmise kahe kuu jooksul on tõenäoliselt see tipphooaeg, kus nad ikkagi üritavad jätkuvalt tulla läbi Valgevene Euroopa riikidesse. Kuni on soe aeg, seni nad üritavad. Lätlased tõkestavad ju aastas kümneid tuhandeid illegaalseid piiriületusi. See tähendab, et seal neid üritajaid on ikkagi väga-väga palju. Tõenäoliselt läheb natuke aega enne, kui see sõnum jõuab nende korraldajateni või ka nende üritajate endini, et ei ole mõtet tulla läbi selle koridori," rääkis Taro.

Taro prognoosib rändesurve vähenemist alles paari kuu möödudes, kui ilm läheb külmemaks. "Kui miinuskraadid tekivad pinna peale, siis on seal metsas väga raske hakkama saada ilma erivarustuseta ja siis nende inimeste vool ilmselt pidurdub tuntavalt. Nii on eelmiste aastate statistika näidanud," ütles ta.

Taro rääkis, et esmaspäeval saadi Tallinnas Tammsaare pargist kätte veel kuus ebaseaduslikku sisserändajat.

Eesti on viimastel nädalatel sattunud Valgevenest oma teekonda alustanud ja läbi Läti tulevate ebaseaduslike sisserändajate sihtkohaks. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud 81 ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud inimest, kes on suures osas pärit Aafrika riikidest.

Laiemalt suurendas rändesurvet Euroopas reedel toimunud juhtum, kus 60 000 migranti Marokost tungis Hispaania Põhja-Aafrikas asuvasse enklaavi Ceutasse.

Reedel teatas Itaalia välisminister Antonio Tajani, et riik peatas pärast migrantide sissevoolu Ceuta enklaavi Schengeni lepingu Hispaaniaga. Eesti valitsus Hispaaniaga Schengeni lõpetamist ei poolda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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