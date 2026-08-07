Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ning seejärel veel kuus inimest koolis, kus ta õppis.

Politsei teatel kasutas noormees vanaisa seaduslikku relva, koolis lasi ta maha mitu õpetajat ja õpilast ning iseenda.

15 õpilast said põgenemisel vigastada. Politsei sõnul jäi tulistajal üle enam kui 30 padrunit ja kui ta ei oleks endalt elu võtnud, oleks ohvrite arv võinud olla veelgi suurem.

Võimude sõnul ohtu koolile enam pole, kuna tegemist oli üksikjuhtumiga.

Tai peaminister Anutin Charncirakul ütles, et tegemist on vägivallaga, kuid selle taga

ei ole kurjategijad, vaid selle põhjustas inimene,kes kandis endas suurt survet ja pinget.

"Ta ei ole tänavakurjategija ega röövel. Sellel pole tegelikult mingit seost kooli turvameetmetega," lausus peaminister.