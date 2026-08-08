Swedbanki internetiteenused olid laupäeval kättesaamatud
Laupäeval olid katkenud Swedbanki teenused nii äpis kui ka internetipangas. Kella 13.30 seisuga olid teenused taastunud. Panga sõnul oli tegemist tehnilise rikkega.
Eesti suurima panga Swedbanki internetipanka ei õnnestunud laupäeval sisse logida ning panga internetilehel kuvati kasutajale teavitust "Praegu võib esineda häireid pangateenuste kasutamisel. Tegeleme olukorra lahendamisega ja palume vabandust ebamugavuste pärast."
"Tehnilise tõrke tõttu olid meie teenused keskpäeval mõnda aega häiritud. Praeguseks on olukord lahendatud. Palume klientidelt vabandust võimalike ebamugavuste tõttu," ütles ERR-ile panga pressiesindaja.
Toimetaja: Mari Peegel