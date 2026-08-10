Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

"See ei ole hetkeemotsioonist sündinud otsus. Olen selleni jõudnud pikema aja jooksul ning eelkõige seetõttu, et minu arusaamad Eesti riigikaitsest, julgeolekust ja nende pikaajalisest arengust on erakonna poliitilistest valikutest järjest enam lahknenud," põhjendas ta otsust.

Kiili ütles, et ei kahetse, et omal ajal Reformierakonda astus, sest tegi selle pärast pikemat arutelu Johannes Kerdiga.

"Johannes tundis nii mind kui ka poliitikat piisavalt hästi ja teavitas mind üsna selgelt, mis mind ees ootab. Teadsin seega vähemalt mingil määral, millesse astun."

"Nende aastate jooksul on olnud võimalik päris palju ära teha. Olen saanud tegeleda küsimustega, mida pean Eesti jaoks oluliseks, eelkõige riigikaitse ja julgeolekuga, ning kasutada selles töös oma varasemat kogemust ja teadmisi. Palju sellest on tulnud teha ilma erakonna sisulise toeta. Mõne asja puhul võib tagantjärele isegi öelda, et see sai tehtud mitte tänu sellele, et olin Reformierakonnas, vaid vaatamata sellele."

Kiili sõnul ei tähenda see tõdemus kibestumist ega ole etteheide inimestele, kellega ta on nende aastate jooksul koos töötanud.

"Olen Reformierakonnas kohanud palju häid inimesi ning saanud juurde häid tuttavaid ja sõpru. Selle eest olen tänulik. Kuid poliitikas tuleb mingil hetkel endalt küsida, kas erakondlik kuuluvus aitab sul seista nende põhimõtete eest, mille pärast sa poliitikasse tulid, või hakkab seda piirama. Minu jaoks on vastus sellele küsimusele nüüd selge.

Seetõttu meie teed Reformierakonnaga siin lahknevad."

Kiili sõnul lahkub ta Reformierakonnast rahuliku südamega ja teadmisega, et on püüdnud teha seda, mida on pidanud Eesti jaoks õigeks.

"Jätkan riigikogus fraktsioonitu saadikuna ning tegelen edasi nende küsimustega, milles minu teadmistest ja kogemusest võib Eestile kasu olla."

Kiili lahkumise järel Reformierakonnast ja selle fraktsioonist ning päev varem tulnud Kalev Stoicescu lahkumisteate järel on võimuliidul nüüd parlamendis 50 saadikut ehk sisuliselt on tegemist vähemusvalitsusega.

Meelis Kiili liitus Reformierakonna eelmiste riigikogu valimiste eel ehk 2. novembril 2022. Ta kandideeris Ida-Virumaal, sai 1289 häält ning osutus valituks.