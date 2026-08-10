X!

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

Eesti
Meelis Kiili.
Meelis Kiili. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Seni Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas lahkuda erakonnast ja jätkata tööd riigikogus fraktsioonitu saadikuna.

"See ei ole hetkeemotsioonist sündinud otsus. Olen selleni jõudnud pikema aja jooksul ning eelkõige seetõttu, et minu arusaamad Eesti riigikaitsest, julgeolekust ja nende pikaajalisest arengust on erakonna poliitilistest valikutest järjest enam lahknenud," põhjendas ta otsust.

Kiili ütles, et ei kahetse, et omal ajal Reformierakonda astus, sest tegi selle pärast pikemat arutelu Johannes Kerdiga.

"Johannes tundis nii mind kui ka poliitikat piisavalt hästi ja teavitas mind üsna selgelt, mis mind ees ootab. Teadsin seega vähemalt mingil määral, millesse astun."

"Nende aastate jooksul on olnud võimalik päris palju ära teha. Olen saanud tegeleda küsimustega, mida pean Eesti jaoks oluliseks, eelkõige riigikaitse ja julgeolekuga, ning kasutada selles töös oma varasemat kogemust ja teadmisi. Palju sellest on tulnud teha ilma erakonna sisulise toeta. Mõne asja puhul võib tagantjärele isegi öelda, et see sai tehtud mitte tänu sellele, et olin Reformierakonnas, vaid vaatamata sellele."

Kiili sõnul ei tähenda see tõdemus kibestumist ega ole etteheide inimestele, kellega ta on nende aastate jooksul koos töötanud.

"Olen Reformierakonnas kohanud palju häid inimesi ning saanud juurde häid tuttavaid ja sõpru. Selle eest olen tänulik. Kuid poliitikas tuleb mingil hetkel endalt küsida, kas erakondlik kuuluvus aitab sul seista nende põhimõtete eest, mille pärast sa poliitikasse tulid, või hakkab seda piirama. Minu jaoks on vastus sellele küsimusele nüüd selge.
Seetõttu meie teed Reformierakonnaga siin lahknevad."

Kiili sõnul lahkub ta Reformierakonnast rahuliku südamega ja teadmisega, et on püüdnud teha seda, mida on pidanud Eesti jaoks õigeks.

"Jätkan riigikogus fraktsioonitu saadikuna ning tegelen edasi nende küsimustega, milles minu teadmistest ja kogemusest võib Eestile kasu olla."

Kiili lahkumise järel Reformierakonnast ja selle fraktsioonist ning päev varem tulnud Kalev Stoicescu lahkumisteate järel on võimuliidul nüüd parlamendis 50 saadikut ehk sisuliselt on tegemist vähemusvalitsusega.

Meelis Kiili liitus Reformierakonna eelmiste riigikogu valimiste eel ehk 2. novembril 2022. Ta kandideeris Ida-Virumaal, sai 1289 häält ning osutus valituks. 

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:45

Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

08:17

TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

08:02

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

06:56

Ukraina saab Türgilt suure koguse ründerelvi

09.08

Eesti vibulaskurid said kodusel tippvõistlusel kaela kuldmedalid

09.08

Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.08

Elon Musk ei luba Ukrainal kasutada Starlinki Venemaa ründamiseks

09.08

Prantsusmaa võimud on seoses maastikupõlengutega vahistanud üle 400 inimese

09.08

Helme: Madise valimine presidendiks võib viia tulemuse vaidlustamiseni kohtus

09.08

Sõja 1628. päev: Belgorodis puhkesid Ukraina droonirünnaku järel põlengud Uuendatud

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

09.08

Põhja-Korea riigimeedia soovitab kuumuse peletamiseks süüa koeralihasuppi

09.08

Kalev Stoicescu lahkub erakonnast Eesti 200

09.08

WSJ: USA luure seostab Saksamaa lennujaamast leitud lõhkeainega drooni Venemaaga

09.08

Suri Lionel Messi isa ja agent

ilmateade

SPORT

08:45

Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

08:17

TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

08:02

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu

loe: kultuur

09.08

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

09.08

Vestlusring. Trükitud tekstide vajalikkusest

09.08

Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

09.08

Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

loe: eeter

09.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Helgi Sallole

09.08

Kai Kunder: laulu- ja tantsupidu algas vihmas ja lõppes päikeses

08.08

Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

08.08

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

Raadiouudised

09.08

Värske uuringu järgi vähendavad linnade rohealad laste allergiariski

09.08

Kuressaare lennuväljalt ei saa kuu lõpuni lennata

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötutoetust

09.08

Päevakaja (09.08.2026 18:00:00)

08.08

USA Senat kiitis heaks Vene naftatulusid vähendavad sanktsioonid

08.08

Päevakaja (08.08.2026 18:00:00)

08.08

Võrumaal Antslas algas Hauka laat

08.08

Soojenevad veed loovad häid tingimusi kalaparasiitidele

08.08

Narva-Jõesuus avati Eesti idapoolseim meremuul

07.08

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo