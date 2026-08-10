Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

Rootsi julgeolekuteenistus teatas esmaspäeval, et tegi lõpu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet.

Rootsi julgeolekuteenistuse (Säpo) teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluureteenistus SVR ning selles osales kolm diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut.

"See langeb kokku ohuga, mis meie hinnangul Venemaalt lähtub," ütles Säpo pressiesindaja uudisteagentuurile Reuters.

"Meil õnnestus jälgida, mis asjaosaliste kohtumistel toimus, mida räägiti ja milliseid ülesandeid jagati," lausus Säpo pressiesindaja.

"Neid isikuid enam Rootsis ei ole ja meil on õnnestunud see operatsioon nurjata," lisas ta.

"Operatsiooni üks eesmärk oli koguda teavet Rootsi otsustusprotsesside kohta, et Venemaa luureteenistused saaksid korraldada ühiskonda lõhestavatel teemadel mõjutusoperatsioone. Selle eesmärk oli omakorda õõnestada Rootsi otsustusvõimet ning kahjustada Rootsi, NATO ja Euroopa Liidu mainet," selgitas Säpo.