Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Teisipäeval kell 12 toimuval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Kristjan Järvan ja Andrei Kante. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

Käsitletavad teemad: tööd alustanud Tallinna majanduskasvu nõukoja eesmärkidest, teetööde planeerimisest tulevikus ning koolide ja lasteaedade personali värbamisest, õppimiskohustuslikest noortest ja ettevalmistavast õppest.