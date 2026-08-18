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Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Eesti
Andrei Kante
Andrei Kante Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Teisipäeval kell 12 toimuval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Kristjan Järvan ja Andrei Kante. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

Käsitletavad teemad: tööd alustanud Tallinna majanduskasvu nõukoja eesmärkidest, teetööde planeerimisest tulevikus ning koolide ja lasteaedade personali värbamisest, õppimiskohustuslikest noortest ja ettevalmistavast õppest.

Toimetaja: Urmet Kook

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