X!

Arras: tundub, et presidendivalimised jõuavad lõpuks valimiskogusse

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras sõnas, et ehkki riigikogus on tahe presidendikandidaadi osas kokku leppida, viib poliitiline olukord ja opositsiooni soov oma narratiivi kehtestada otsustamise suure tõenäosusega siiski valimiskokku.

Kas Ülle Madise on nüüd see, kelles riigikogu leiab ühisosa?

Loota võib, aga reaalsus on midagi muud. Numbrid räägivad seda keelt, et lihtne see olema ei saa. Kuna otsus on tehtud, kolmapäevast hakatakse allkirju koguma ja keegi ei ole otseselt vastumeelsust väljendanud, siis on võimalus olemas.

Kuidas peaks suhtuma Urmas Reinsalu ja teiste poliitikute soovi tutvuda Ülle Madise ning tema mõtetega? Kas Madise on poliitikutele tundmatu suurus?

Ilmselt päris tundmatu ta ei ole ja usun, et nad on oma poliitilise karjääri jooksul kõik temaga kokku puutunud nii otse kui ka läbi avalikkuse. Samal ajal ei saa kuidagi mõistetamatuks pidada soovi temaga kohtuda, et kuulata konkreetsemalt Ülle Madise vaateid näiteks välispoliitikas, julgeolekuküsimustes ja miks mitte ka siseriiklikus vaates, perepoliitikas ja nii edasi. Seda tuleks igal juhul teha.

Näha on, et praegu on arusaamatus selles, et millal on õige hetk, aga kodanikuvaatest tahaks ma küll esimesel võimalusel kuulata Madise kui võimaliku presidendikandidaadi mõtteid.

Kuidas suhtuda Tiit Landi kandidatuuri? Kas tema on välja käidud selleks, et viia valimised riigikogust kindlasti valimiskogusse ja opositsiooni soovide järgi läheks asi sinna?

See võimalus on alati olemas. Presidendivalimiste protsessis tuleb jälgida ka seda, et me oleme kuue kuu pärast riigikogu valimistes ja opositsiooni ülesanne on ikkagi kehtestada seda narratiivi, mis toetab neid vastu riigikogu valimistele minekut. Sellest lähtuvalt ei minda kohe kaasa koalitsiooni kandidaadiga, kelleks Ülle Madise praegu siiski kujunemas on, kuigi ta ise ei soovi seda olla. Ta tahab olla kõigi kandidaat, olles selgelt väljendanud soovi jääda erapooletuks. Opositsiooni eesmärke teenib igal juhul see, kui on alternatiivsed kandidaadid. Täna tahe riigikogus kokku leppida on olemas, aga realistlikum tundub siiski, et asi jõuab lõpuks valimiskogusse.

Kui tõenäoline on, et valimiskogus arutatakse neid kandidaate, kes juba välja on käidud? Või on must hobune veel välja toomata?

Kandidaate on viimastel nädalatel järjest juurde tulnud ehk midagi ei tohiks välistada. Kuna ajaaken on kandidaatide esitamiseni siiski üsna lühike, võib uusi nimesid tulla alles sel hetkel, kui on selge, et riigikogu ei suuda ära valida.

Kõik räägivad, et presidendidebatti peab pidama. Kas te kujutate ette, et kõik need lugupeetud inimesed hakkavad omavahel vaidlema ja vihaselt üksteisele argumente viskama? Mis see debatt endast peaks kujutama?

Kui see debatt toimuks, võiks see olla sisuline. Rahvusringhäälingul on kõik võimalused selline sisuline arutelu püsti panna. Kui ma vaatan põhjanaabrite presidendivalimisi, kus valimiskord on küll erinev, siis seal arutlevad presidendikandidaadid välispoliitika ja majanduspoliitika üle. Samuti ka muudes küsimustes. Kõik kandidaadid saavad võrdselt sõna ja vestlus ei ole teineteist vastandav, vaid sisuline. Usun, et Eesti vajab seda samamoodi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Margus Saar

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

11.08

USA kopter avas tule Iraani sadamablokaadi murda üritanud laeva pihta

11.08

ETV spordisaade, 11. august

11.08

Morozov: mul on suur au võistelda Eesti eest

11.08

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

11.08

MM-hõbe Iir peab maailmarekordi sihikule võtma: muidu treener ei viitsi!

11.08

Jaanuarist peavad uued majad olema erivajadustega inimestele ligipääsetavamad

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.08

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

11.08

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

10.08

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Põhja-Tallinnas hukkus autoõnnetuses liiklust reguleerinud mees Uuendatud

11.08

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

10.08

Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

10.08

Vseviov: USA suhtumine Ukrainasse on teinud läbi täieliku kannapöörde

11.08

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

11.08

Arendajad ehitavad Tallinna bussijaama kõrvale üürimaja

ilmateade

SPORT

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

loe: kultuur

11.08

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

11.08

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

11.08

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

11.08

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

loe: eeter

11.08

Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

11.08

Merike Linnamägi: tegevusetus võõrliigi loodusesse levimisel on karistatav

11.08

Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

11.08

Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Raadiouudised

11.08

Uuest aastast peab uutes kortermajades olema kümnendik korteritest ligipääsetavad

11.08

Hussari sõnul on Madise on valmis kandideerima presidendiks

11.08

Päevakaja (11.08.2026 18:00:00)

11.08

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

11.08

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

11.08

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

11.08

Majandusministeerium soovib seada monopolide vältimiseks apteegiautomaatide arvule piirangud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo