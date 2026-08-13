Rumeenia asus ainsat töötavat tuumareaktorit veepuuduse tõttu seiskama

Rumeenia riigile kuuluv tuumaenergiaettevõte Nuclearelectrica alustas neljapäeval oma ainsa töötava tuumareaktori elektrivõrgust lahtiühendamise protsessi, kuna reaktori jahutamiseks kasutatava Doonau jõe veetase on langenud rekordiliselt madalale, teatas ettevõte.

Põua tõttu kokku kuivanud jõgi sundis ettevõtet juba juuli lõpus ühe reaktori seiskama. Nuclearelectrical on Doonau ääres Cernavodăs kaks 706-megavatist reaktorit, mis toodavad kokku umbes viiendiku Rumeenias tarbitavast elektrist.

Rumeenia on kuulutanud kogu augustiks energiatarbimises välja erakorralise režiimi ning palunud ettevõtetel ja majapidamistel tipptundidel õhtuti vabatahtlikult elektritarbimist vähendada.

Kompensatsioonis käivitas energeetikaministeerium 330-megavatise pruunsöel töötava elektrijaama. Puudujäägi kompenseerimiseks loodetakse samuti tuuleenergia suuremale tootmisele ning hüdroenergiale, sõltuvalt veevarudest veehoidlates.

Kuna temperatuurid on mõnevõrra langenud, eeldatakse, et elektrinõudlus õhtustel tipptundidel on väiksem.

"Riikliku elektrivõrgu piiriülene ülekandevõimsus on ligikaudu 4000 megavatti, mis võimaldab elektrit importida," teatas ministeerium. "Kõik Euroopa süsteemihaldurid on piirkonna energiakriisist teadlikud ning teevad koostööd, et tagada ilmastikutingimustest mõjutatud võrkude varustuskindlus."

Valitsus on vajaduse korral ette valmistanud süsteemi, mille abil saab tööstustarbijatele elektrivarustust etapiviisiliselt ja ette teatades piirata.

Valitsus püüdis reaktori seiskamist vältida enneolematute meetmetega, sealhulgas jões asuva kivibarjääri lõhkamise, jõesängi süvendamise ning kividega täidetud praamide uputamisega Doonausse, et suunata veevoolu elektrijaama suunas.

Euroopat on sel suvel tabanud nädalaid kestnud rekordilised kuumalained ja ulatuslikud metsatulekahjud, mis on avaldanud suurt survet elektrivarustusele, laevaliiklusele ja rahvatervisele.