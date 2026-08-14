NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni

Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu reedet Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi, teatasid Läti relvajõud.

NATO hävitajad tulistasid Balvi piirkonnas edukalt alla välismaise mehitamata õhusõiduki, mis oli Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel Lätti lennanud, teatasid Läti relvajõud (NBS) sotsiaalmeedia vahendusel.

Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ega selle päritolu kohta.

Läti idaosas, Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi ja Alūksne piirkonnas väljakuulutatud õhuohu häire lõpetati kell 4.50.

Ööl vastu reedet teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatusabinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas.

Venemaa ja Ukrainaga piirnevad riigid annavad aeg-ajalt õhurünnakuhoiatusi ja tulistavad droone alla, kuna Moskva ja Kiiev jätkavad rünnakute vahetamist pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Soome ja Eestiga külgneva Venemaa Leningradi oblasti kuberner teatas reede varahommikul, et õhukaitse tulistas öösel alla 15 drooni. Leningradi oblasti keskus on Venemaa suuruselt teine linn Peterburi ja oblasti territooriumil paikneb mitu olulist sadamat ja sõjaväebaasi.

Venemaa põhjapoolsed NATO-sse kuuluvad naabrid tugevdavad oma taristuobjektide kaitset, mis näitab kasvavat muret, et Moskva võib korraldada nende vastu valelipurünnakuid ehk lavastatud rünnaku, kasutades selleks Ukraina droone, märkis uudisteagentuur Reuters.

Alates augustis teevad Balti riikides NATO õhuturvet Itaalia õhujõud hävitajatega F-35.