Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 16. augustil kell 6.47:

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Ukraina ründas Moskvat droonidega, tabamuse sai taas Wildberriese ladu;

- Ukraina eriväelased võtsid vangi kolm Vene sõdurit;

- Ukraina on hakanud kasutama süvalöökideks Venemaale ka Briti droone;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Ööl vastu pühapäeva raputas Kiievit taas Venemaa ballistiliste rakettide rünnak, mõne minuti jooksul kostis Ukraina pealinnas mitu plahvatust, vahendasid Kyiv Independent ja uudisteagentuur AFP.

Venemaa on oma kurnamissõjas Ukraina vastu üha enam kasutanud kaugmaarakette, millele Ukraina on viimastel nädalatel vastanud droonirünnakutega sügaval Venemaa territooriumil.

Kiievi kesklinnas kostis kohapeal viibiva ajakirjaniku sõnul kohaliku aja järgi umbes kell 2.50 kokku neli väga valju plahvatust.

Teise ajakirjaniku sõnul kostis linna Petšerskõi linnaosas kolme minuti jooksul pärast õhuhäire signaali kuus plahvatust, mistõttu ei jäänud aega varjupaika otsida.

Kiievi linna sõjaväeadministratsioon teatas, et Venemaa rünnakute tagajärjel on Obolonskõi linnaosas puhkenud tulekahju ühes ärihoones.

Ka Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatustest pealinnas, mis on tema sõnul ballistiliste rakettide rünnaku all.

Klõtško sõnul süttis veel üks hoone põlema Holosiivskõi linnaosas. Ohvrite kohta seni teateid pole

Õhuvägi hoiatas pärast keskööd Venemaa ballistiliste rakettide rünnaku ohu eest, tühistades hoiatuse kell 2.35. Vaid mõni minut hiljem, kell 2.46, tekkis oht uuesti.

Samal ajal tõrjus Venemaa järjekordse pealinnale lähenenud drooniparve.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas riiklikul platvormil MAX mitmes postituses, et Vene väed tulistasid alla umbes 28 Moskva suunas lennanud drooni.

Venemaa korraldab regulaarselt surmavaid rünnakuid Ukraina linnadele ja tsiviiltaristule.

Võimude teatel ründasid Vene väed 11. augustil Zaporižžjat ja Kiievit, kasutades Põhja-Korea ballistilisi rakette ja tiibrakette Tsirkon. Rünnakus hukkus seitse Zaporižžja terasetehase Zaporižstal töötajat ja kokku sai Zaporižžjas vigastada 24 inimest. Kiievis sai viga veel üks tsiviilisik.

8. augustil sai Venemaa ballistiliste rakettide rünnakus Ukraina pealinnas ja Kiievi oblastis surma neli inimest, sealhulgas kolmeaastane laps. 5. augustil toimunud teises ballistiliste rakettide rünnakus hukkus pealinnas ja selle ümbruses 17 inimest.

Ukraina ründas Moskvat droonidega, tabamuse sai taas Wildberriese ladu

Ööl vastu pühapäeva ründas Ukraina Moskvat droonidega, tabamuse sai taas Wildberriese suur logistikakeskus, vahendas RBK Ukraina.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööl vastu pühapäeva peaaegu iga tunni tagant uutest hävitatud droonidest. Algselt teatas ta seitsmest linna poole lennanud drooni hävitamisest ja mõni minut hiljem veel viiest. Seejärel hakkasid numbrid kasvama: esmalt kaheksa drooni, seejärel veel kaheksa, siis kümme, kaksteist ja viisteist.

Kella 4.05 seisuga oli linnapea ametlike andmete kohaselt alla lastud droonide koguarv jõudnud vähemalt 76-ni. Ukrainlaste rünnak jätkus ka varahommikul ja Sobjanin jätkas andmete värskendamist.

Sotsiaalmeediasse ilmusid teated võimalikust rünnakust Koledinos, kus asub üks Wildberriese logistikakeskustest.

Kell 5.30 selgus, et rünnak tabas Wildberriese suurimat ladu Podolskis Moskva oblastis Koledino külas.

Pealtnägijate tehtud fotodelt oli näha suurt tulekahju.

Üle 200 000 ruutmeetri suurune ladu on ettevõtte suurim logistikakeskus.

Droonirünnakud Moskvale ja selle ümbrusele on sel suvel muutunud regulaarseks.

Ukraina eriväelased võtsid vangi kolm Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksuse võitlejad ründasid ühel operatsioonisuunal Venemaa vägede positsioone ja võtsid vangi kolm Vene sõdurit, vahendas pühapäeval Ukrinform.

"Salaja tegutsedes imbusid erioperatsioonide üksuse võitlejad operatsioonipiirkonda ja ründasid vaenlase positsioone. Pärast vaenlase redupaikade avastamist pakkusid võitlejad neile võimalust alistuda vastupanuta, kuid vaenlane ei kasutanud seda võimalust," seisab avalduses.

Vastasseisus sai üks Vene sõjaväelane surma, kolm võeti vangi. Samuti konfiskeeriti relvi, sidevarustust ja dokumente.

Eriväelased lisasid, et operatsioonis osalejad leidsid ka metskitsepoja ja evakueerisid selle ohualast.

Ukraina on hakanud kasutama süvalöökideks Venemaale ka Briti droone

Ukraina on hakanud viimase kuue kuu jooksul kasutama Briti droone süvalöökideks Venemaa territooriumile, kirjutas The Times Ukraina kaitseväe allikale viidates.

Rünnakutes kasutatud relvade hulka kuulub BAE Systemsi reaktiivdroon Nyan, mida on katsetanud Briti kuninglik merevägi, ning veel üks droon, mille tootjaks on ettevõte, mida väljaanne turvakaalutlustel ei nimetanud.

Enamik süvalöögioperatsioone viiakse läbi Ukraina droonidega, kuid Kiiev on saavutanud märkimisväärset edu ka Briti mehitamata lennumasinatega, ütles Ukraina kõrge sõjaväeallikas.

Briti droonidega tabatud sihtmärkide hulka kuuluvad naftatöötlemistehased Moskva lähedal, Jaroslavlis ja Volgogradis, vahendas The Timesi Ukraina meedia.

Väidetavalt on drooni Nyan kasutatud ka Belgorodi vastu, mis asub Ukraina ja Venemaa piiri lähedal.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristu sügaval Vene territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata, ning on viimastel nädalatel rünnakuid intensiivistanud.

Ukraina relvajõud ründasid kodumaiste Flamingo-rakettidega Venemaa Savasleika sõjalennuvälja ja Roskosmose olulist rajatist Samara oblastis, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski 15. augustil.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov teatas 4. augustil, et Novosjolki tööstuspiirkonnas registreeriti mitu Ukraina droonirünnakut.

Kuigi Ukraina on varem kasutanud Venemaa vastu piiratud hulgal lääne rakette, sealhulgas Briti rakette Storm Shadow, tekitasid need vaid piiratud kahju ega suutnud konflikti käiku oluliselt muuta. Seevastu on droonide süvalöögid muutunud Ukraina arsenali kõige tõhusamaks relvaks ajal, mil lahingud rindejoonel on jõudnud ummikseisu, märkis The Times.

Vastuseks Briti droonide kasutamisele Ukraina vägede poolt võib Venemaa tugevdada hübriidsõda Ühendkuningriigi vastu, ütlesid anonüümsust palunud allikad ajalehele The Times.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 467 320 (+1510);

- tankid 12 270 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 151 (+7);

- suurtükisüsteemid 48 007 (+75);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2034 (+8);

- õhutõrjesüsteemid 1570 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2257 (+16);

- operatiivtaktikalised droonid 463 404 (+1920);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- eritehnika 4535 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.