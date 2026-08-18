Otse 16.30: Tartu vangla direktor Merle Ulst Rootsi vangide saabumisest
Teisipäeval kell 16.30 annab Tartu vangla direktor Merle Ulst ülevaate esimeste Rootsi kinnipeetavate saabumisest Tartu vanglasse ning vastab ajakirjanike küsimustele. ERR-ist saab jälgida otsepildis pressikonverentsi.
Vanglateenistusest ei soovitud kella 13 paiku Rootsi vangide saabumist kinnitada ega nende arvu öelda ning soovitati oodata ära pressiteade. Samas mitmed allikad kinnitasid ERR-ile, et vangid saabusid lennukiga pärast kella 12. Kella 15.30 paiku jõudsid nad Tartusse. ERR-i andmetel oli neid alla kümne.
Toimetaja: Johanna Alvin