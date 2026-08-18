Otse 16.30: Tartu vangla direktor Merle Ulst Rootsi vangide saabumisest

Vanglateenistusest ei soovitud kella 13 paiku Rootsi vangide saabumist kinnitada ega nende arvu öelda ning soovitati oodata ära pressiteade. Samas mitmed allikad kinnitasid ERR-ile, et vangid saabusid lennukiga pärast kella 12. Kella 15.30 paiku jõudsid nad Tartusse. ERR-i andmetel oli neid alla kümne.