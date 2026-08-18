Saaremaale külvati Saaremaa-kujuline maisipõld

Erinevalt Saaremaa enam kui 870-kilomeetri pikkusest rannajoonest, saab Saaremaa-kujulisele maisipõllule ringi peale 1,7 kilomeetriga.

Kärla põllumajandusühistu juht ütles selgituseks, et Saaremaa kontuurid pole põllule sõidetud sisse kombainiga, vaid on peidus olnud juba mitu kuud ning külvati põllule sisse juba kevadel.

"Kohta, kus on labürint ja käimisekohad, sinna seemet üldse ei külvatudki. Külvik ja GPS on tänapäeva tehnoloogia töö, et kuidas see siia paika sai. Meie oleme kevadest saati teadnud ning me ise vaatasime ja ootasime, et kas tuleb välja ka. Ei osanud arvata, et nii ilus asi tuleb," sõnas Kärla põllumajandusühistu juht Ülar Tänak.

Vähem kui tunniga jõuab ära käia Panga pangal, Orissaares või Kuressaares.

Küll ei osanud põllumehed sellist populaarsust ette näha - parkla sai tehtud pisut väike, sest autosid tuleb aina juurde.

"Tundus lihtsalt huvitav, et tuleme uudistama ja teeme raja läbi," ütles külastaja Hanna.

Tänaku hinnangul võib põllu eluiga ulatuda poolde oktoobrisse.