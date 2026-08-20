Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinnale Kiievile ballistiliste rakettidega ulatusliku õhurünnaku, milles hukkus vähemalt kuus ja sai vigastada 23 inimest, teatasid võimuesindajad ja armee.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 20. augustil kell 6.41:

- Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt kuus inimest;

- Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni.

Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt kuus inimest

Venemaa öine raketirünnak Kiievile tabas elamurajoone ja ladusid, mille tagajärjel inimesed hukkusid või said vigastada, teatas varahommikul Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

"Üheksakorruselise kortermaja ülemised korrused on sisse varisenud ja puhkenud on tulekahju. Teisel aadressil on inimesed kortermajas lõksus. On teateid ka varjendis lõksus olevatest inimestest," täpsustas meer.

Õhurünnakut kajastasid teiste seas meediakanalid AFP, Kyiv Independent, Unian ja Ukrinform.

Võimuesindajate ja kohalike elanike sõnul on teadaolevalt vigastada saanud 23 inimest, hukkunuid on viis. Kiievi oblastis asuvas Brovarõ rajoonis hukkus veel üks mees ja teine ​sai vigastada.

Ukraina õhujõud hoiatasid enne juhtunut Kiievi oblastis asuva Kaharlõki küla lähistel lendavate ja pealinna suunas liikuvate Venemaa rakettide Kalibr eest.

Kuigi Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega, siis on ka Ukraina viimastel kuudel hoogustanud oma vastulööke Venemaale, et survestada Moskvat pärast peaaegu nelja ja poole aasta pikkust sõda läbirääkimistelaua taha istuma.

Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas neljapäeva varahommikul 20 drooni kahjutukstegemisest nende lähenemisel pealinnale.

"Öösel tulistati alla 20 drooni," sõnas linnapea.

Sobjanin lisas, et päästeteenistuse spetsialistid töötavad sündmuskohal, kuhu kukkusid droonide osad.