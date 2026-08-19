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Kolm fraktsioonitut saadikut avaldavad toetust Madise kandidatuurile

Eesti
Enn Eesmaa, Tõnis Mölder, Kersti Sarapuu
Enn Eesmaa, Tõnis Mölder, Kersti Sarapuu Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR, Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu fraktsioonitud saadikud Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder avaldavad toetust presidendikandidaat Ülle Madisele.

Saadikute avaldatud teates on kirjas, et nad peavad Madise puhul oluliseks eelkõige tema valmisolekut kuulata, arutleda ja sisuliselt kaasa mõelda Eesti riigi tuleviku üle.

"Kohtumine Madisega ja sellele järgnenud arutelud olid need, mis viisid meid tema kandidatuuri toetamiseni. Kuulates tema mõtteid Eesti riigi ees seisvates keerulistes küsimustes kinnitas meile, et Madisel on presidendi rolliks vajalikud omadused ja arusaam riigijuhtimise vastutusest," seisis kirjas.

Sarapuu, Eesmaa ja Mölderi hinnangul on olnud Madise senine töö õiguskantslerina tasakaalukas ja erapooletu. "Ta on teinud oma tööd pühendumuse, sisukuse ja järjekindlusega ning see on igati tunnustamist väärt," lisasid nad.

Kolm saadikut loodavad näha Madiset presidendina seismas põhiseaduse ja riigi huvide eest, kuulamas erinevaid osapooli ning hoidmas keerulistes olukordades tasakaalu.

"Põhiseaduse mõte on saavutada presidendi valimistel erakondadeülene toetus. Täna on Madise seda toetust pälvimas ning see on oluline märk Eesti poliitilise kultuuri jaoks. See näitab, et vajalikul hetkel suudavad erakonnad teha otsuseid, mis ei lähtu kitsalt päevapoliitikast, vaid vaatavad Eesti riigi pikemaajaliste huvide ja vajaduste poole," märkisid Eesmaa, Sarapuu ja Mölder.

Nad tänasid kirjas ka rektor Tiit Landi, kes esitas kohtumisel oma visiooni ning andis panuse presidendikandidaatide debati sisukamaks muutmisse. "Tema osalemine aitas laiendada arutelu Eesti ühiskonna tulevikusuundade üle," seisis teates.

Teisipäevase seisuga oli kolm riigikogu fraktsioonitut saadikut andnud toetusallkirja Landile. Need saadikud on Leo Kunnas, Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili.

Madisel on praeguseks koos 77 häält. Presidendi äravalimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust.

Ülle Madise kandidatuuri ülesseadmise toetuseks andis eelmisel neljapäeval oma allkirja 62 riigikogu liiget valitsusliitu kuuluvast Reformierakonnast ja Eesti 200-st ning opositsiooni kuuluvast Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Oma lõplikku otsust pole avalikustanud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova, kes ütles teisipäeva õhtul ERR-ile, et ei anna oma allkirja ei Madise ega ühegi teise kandidaadi ülesseadmisele.

Toimetaja: Merilin Leetna

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