Izmailova ei plaani ühelegi võimalikule kandidaadile oma toetusallkirja anda

Fraktsioonitu riigikogu liikme Züleyxa Izmailova hinnangul on Ülle Madise saanud juba piisavalt allkirju presidendina ülesseadmiseks ning seetõttu ei näe ta põhjust omapoolset allkirja lisada.

Izmailova on varasemalt kritiseerinud õiguskantsler Ülle Madise kohaolekut pedofiiliakuriteos süüdi mõistetud Peeter Helme raamatuesitlusel ning väitnud, et Madise tema häält seetõttu riigikogus ei saa.

Eelmisel nädalal väitis aga Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga, et Izmailova olevat talle öelnud, et oleks siiski nõus Ülle Madise poolt hääletama.

"Ülle Madisel on praeguseks ülesseadmiseks vajalikud allkirjad rohkem kui kuhjaga koos, mistõttu ma ei näe praegu mõtet, et minu allkiri seal kuidagi oluline oleks," ütles Izmailova.

Teisipäeval selgus, et Madise kandidatuuri toetab lisaks koalitsioonierakondadele ja sotsiaaldemokraatidele ka Isamaa.

Samas tõdes Izmailova, et ei plaani enda poolt esitada ka kedagi teist, mistõttu jätab ta oma toetusallkirja üldse andmata.

Izmailova hinnangul ei ole presidendivalimiste protsessi praegu eriti hästi juhitud.

"Selle kivi saab peaministri partei ja peaminister enda kapsaaeda," tõdes Izmailova. "Kindlasti on siin oma roll ka riigikogu spiikril ja näen, et nad ei ole olnud selle protsessi juhtimisel ülesannete kõrgusel."

Esmaspäeva õhtul kirjutas Izmailova sotsiaalmeedias, et planeeritud esmaspäevane kohtumine tema ja Madise vahel jäi ära, kuna õiguskantsleril tuli sel ajal anda pikki intervjuusid. Izmailova sõnul plaanivad nad uut kohtumist järgmisel nädalal.

"Uurin kindlasti tema seisukohti spetsiifilisematel teemadel, millega ka ise riigikogus tegelen. Seal on kindlasti naiste ja laste õiguste küsimused ning noorte vaimne tervis," sõnas Izmailova. "Tahaksin tänase õiguskantsleri käest uurida, kuidas ta näeb nende probleemide lahendamist, ja loomulikult ka keskkonna- ja kliimaküsimusi."

Mis puudutab tema häält presidendivalimistel riigikogus, ei olnud Izmailova nõus avalikult välja ütlema.