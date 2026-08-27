Nepali üleujutustes hukkus vähemalt 162 inimest

Nepali peaminister Balendra Shah kutsus rahvast pärast laastavat üleujutust ühtsusele.

"Teie kannatatud valu ja kaotused ei ole väikesed. Kuid tahan teile kinnitada, et te ei ole sel raskel ajal üksi, riik on teiega kõigi oma vahendite ja ressurssidega," ütles Shah sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

Kultuuri-, turismi- ja tsiviillennundusministeeriumi andmetel oli mitu tundi pärast katastroofi teadmata kadunud umbes 403 turisti, neist 341 välismaalased.

India peaminister Narendra Modi ütles, et on rääkinud Shah'iga ning avaldas kaastunnet ja pakkus abi päästetöödel.

"India rahvas on sel raskel ajal solidaarne oma õdede ja vendadega Nepalis," ütles Modi avalduses.

"India on valmis pakkuma Nepalile igakülgset humanitaarabi. Meie meeskonnad teevad pääste- ja abitöödel tihedat koostööd," lisas peaminister.

Ühendriikide valitsus avaldas kolmapäeval kaastunnet seoses ohvriterohkete üleujutustega Nepalis ja lubas anda 500 000 dollarit hädaabi.

"Ühendriigid avaldavad sügavaimat kaastunnet nende peredele ja lähedastele, kes kaotasid elu laastavates äkküleujutustes Nepali Rasuwa piirkonnas," teatas USA välisministeerium.

"Washington saadab piirkonda katastroofidele reageerimise nõuniku ning eraldab päästetööde toetuseks 500 000 dollarit," seisab avalduses.