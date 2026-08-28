Kiievis registreeriti neljapäeva, 27. augusti jooksul 13 õhuhäiret, mis on Ukraina pealinna ühe päeva jooksul tabanud Vene õhurünnakute rekord alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 28. augustil kell 5.55:

- Venemaa tegi Kiievile rekordpika õhurünnaku;

- Ukraina majanduskasv pidurdub Venemaa õhurünnakute jätkudes;

- Hersoni võimud kutsusid elanikke linnast lahkuma;

Venemaa tegi Kiievile rekordpika õhurünnaku

Kiievis registreeriti neljapäeva, 27. augusti jooksul 13 õhuhäiret, mis on Ukraina pealinna ühe päeva jooksul tabanud Vene õhurünnakute rekord alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu reedet.

Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku 872 minutit ehk peaaegu 15 tundi. Eelmine rekord püstitati 1. märtsil 2022. aastal, mil Kiievis kuulutati ühe päeva jooksul välja 12 õhuhäiret.

Kohalike ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt neli inimest.

Õhuhäired jätkusid vahetult pärast südaööd, kui kella 00.30 paiku kohaliku aja järgi oli Kiievis taas kuulda plahvatusi, vahendasid kohapeal viibivad väljaande Kyiv Independent ajakirjanikud. Viimase rünnaku tagajärgede kohta esialgu teave puudub.

"Rindejoonele lähemal asuvate piirkondade jaoks on isegi pikemad häired igapäevane reaalsus," märkis välisministeerium. "Kuid see, mida Kiiev koges neljapäeval, näitab veel üht viisi, kuidas Venemaa kasutab oma relvi tsiviilelu häirimiseks. Korduvad droonilöögid, mis hoiavad miljonilinna terve päeva ohu all," lisati avalduses.

Ministeeriumi andmetel kõlasid sireenid terve päeva, kuna Venemaa saatis droone Kiievi suunas teele väikeste rühmadena, häirides nii tööd, avalikke teenuseid, transporti ja ka igapäevaelu.

"Kahjustustest teatati kahes koolis Podili ja Ševtšenko rajoonis, samuti puhkes tulekahju kesklinnas asuva Valeri Lobanovskõi staadioni lähedal. Droon kukkus ka kesklinna lõunaosas Holosijivi rajoonis asuvale peateele ning õhtul sai Podili rajoonis kahjustada neljakorruseline kortermaja," täpsustas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon.

Kiievi kaitsevõimekust on koormanud Patriot-püüdurrakettide puudus, mida Ukraina kasutab Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et Ukrainal said ühe suurema pealinna vastu suunatud rünnaku ajal püüdurraketid otsa ja kordas üleskutseid liitlastele tarnete kiirendamiseks.

Ukraina majanduskasv pidurdub Venemaa õhurünnakute jätkudes

Kuna Venemaa jätkab enneolematut rünnakutekampaaniat Ukraina ettevõtete vastu, siis on Ukraina majandusministeerium langetanud riigi tänavuse majanduskasvu prognoosi 1,3 protsendilt 0,5 protsendile, edastasid neljapäeval ajaleht Kyiv Independent ja uudisteagentuur Interfax-Ukraina.

Moskva on muu hulgas võtnud sihikule sellised võtmetähtsusega majandusharud nagu terasetootmine, e-kaubandus ja sadamad.

Majandusminister Oleksandr Kravtšenko ütles neljapäeval Kiievis korraldatud üritusel esinedes, et Venemaa rünnakud energia- ja logistikataristule, samuti sadamate blokaad Mustal merel ehk Ukraina peamisel ekspordimarsruudil on pärssinud riigi sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu.

Kuna Venemaa ründab Odessa sadamaid ja Ukraina vetes viibivaid tsiviilaluseid, siis väldivad laevad Ukrainat. Seetõttu ei saa Ukraina meritsi eksportida oma kaupu, sealhulgas põllumajandustooteid, mis moodustasid eelmisel aastal 17 protsenti riigi sisemajanduse kogutoodangust.

"Põllumehed riskivad ekspordi puudumise tõttu tulu kaotamisega. Samas kui tulevase saagi külvipind võib väheneda 5–7 miljoni hektari võrra," märkis põllumajandusminister Tarass Võssotskõi.

Põllumajandussektorit vee peal hoidmiseks toetab ÜRO Ukrainat spetsiaalsete rahaliste tugimeetmetega väikestele ja keskmise suurusega põllumeestele, kellel puudub lihtne juurdepääs pangalaenudele.

Samal ajal aitab ÜRO põllumehi ladustamisvõimalustega, et koristatud saak ei rikneks. See hõlmab 10 000 säilituskotti ja kokkupandavaid laomooduleid, mis tarnitakse lähitulevikus.

"Meie arvutuste kohaselt võib mahupuudujääk ulatuda sel sügisel 11 miljoni tonnini ning rahastamisvajadus selles valdkonnas on 44 miljonit dollarit," teatas põllumajandusministeerium.

Samal ajal kannatab ka Ukraina metallurgiatööstus ja seda mitte ainult blokeeritud sadamate, vaid ka jätkuvate õhurünnakute tõttu.

Terasegigandile Metinvest kuuluvat Zaporižstali terasetehast tabasid neljapäeva öösel mitmed Venemaa ballistilised raketid, vaid nädalaid pärast seda, kui eelmine rünnak tabas täpselt samu sihtmärke ehk tehase kõrgahjutsehhi ning energia- ja transporditaristut.

"Kahenädalane rünnakulaine on oma tagajärgedelt enneolematu. Tsiviilettevõte ei jõudnud 11. augusti löögist toibuda ja seda korrati 27. augustil uuesti," kirjutas Metinvest avalduses.

Ukraina terasesektor polnud neljapäeval ainus sihtmärk. Venemaa tulistas rakette ja droone jaemüüjate ning supermarketite pihta üle riigi toimunud rünnakutelaines, mis kestis terve päeva.

Harkivis tabas droon Epicentri hüpermarketit. Samal ajal kui massilised kombineeritud rünnakud Kiievi oblastis hävitasid laod, mida kasutasid supermarketite ketid Fora ja Kolo. Tabamuse said mitmed jaotuskeskused, mis kuulusid ettevõttele House of Toys, kodu- ja elektroonikakaupade kauplusele Comfy ning sooduskauplusele Avrora. Samuti sai pihta endisele presidendile Petro Porošenkole kuuluva kondiitriketi Rošen ladu.

Teadaolevalt ükski töötaja vigastada ei saanud ja ettevõtted jätkavad tegutsemist, kuigi mitmed on hoiatanud kliente tarnete võimalike viivituste eest.

Venemaa ründas sarnaselt mitmeid jaotuskeskusi ka augusti alguses põhjustades supermarketites nädalaid kestnud toidupuuduse. Praegu ei ole supermarketid toidukriisi eest aga hoiatanud, kuna lähevad üle hajutatud ladustamisele, et leevendada tulevaste rünnakute mõju.

Ohvriteks ei ole ainult Ukraina ettevõtted. Kiievit kolmapäeval külastades palus USA demokraadist senaator Richard Blumenthal Ameerika ettevõtetel rohkem USA presidendi Donald Trumpi poole pöörduda, et ta avaldaks Venemaale survet, kuna pool Ukrainas tegutsevatest USA ettevõtetest on saanud droonide või rakettide tõttu kannatada.

"Kuigi suvi ei ole Ukrainas veel päris läbi saanud, siis pole see takistanud Venemaal riigi energiarajatisi pommitamast. Neljapäeva öösel hävitasid Venemaa liugpommid kõik Hersoni soojuselektrijaama seadmed," teatas riiklik energiahiid Naftogaz.

Majandusminister Kravtšenko hoiatas, et eelseisev talv tuleb raske. Ukraina SKP langes aasta esimese nelja kuuga energiataristule antud löökide tõttu 0,6 protsenti.

"Ukrainlased peaksid olema valmis halvimateks stsenaariumiteks," rõhutas minister.

Hersoni võimud kutsusid elanikke linnast lahkuma

Hersoni oblasti võimud kutsusid Hersoni linna elanikke neljapäeval üles sealt lahkuma seoses intensiivistuvate Venemaa rünnakutega, mis ähvardavad pikemaks ajaks katkestada elektri- ja küttevarustuse.

"Pöördun taas Hersoni elanike, eriti lastega perede ja eakate poole, et kui teil on see võimalus, siis palun lahkuge," kirjutas oblasti kuberner Oleksandr Prokudin suhtlusvõrgustikus Telegram.

Prokudini hinnangul on Hersonis äärmiselt keeruline julgeolekuolukord.

Enne Venemaa sissetungi algust 2022. aasta veebruaris oli linnas ligikaudu 280 000 elanikku.

"Vaenlane intensiivistab iga päev rünnakuid piirkonna kriitilise taristu vastu. Eile öösel ründasid Vene väed taas liugpommidega Hersoni kaugküttejaama ja rajatis sai väga tõsiselt kahjustada," rääkis kuberner.

"Herson võib Prokudini hinnangul jääda ilma elektri või kütteta mitte tundideks või päevadeks, vaid pikemaks ajaks. Praegu ei ole meie riigi üheski piirkonnas võimalik seda tüüpi droone ega lennukipomme hävitada," jätkas ametnik.

Venemaa ja Ukraina on juba mitu kuud hoogustanud oma kauglööke ja võtnud üha enam sihikule tsiviiltaristu, mille seas logistikalaod ning nafta- ja sadamarajatised. Selle tagajärjel kasvab ühtlasi tsiviilohvrite arv.

Eelmisel talvel andis Vene armee korduvalt lööke Ukraina elektrijaamade pihta, mis paiskas miljonid inimesed külma ja pimedusse.

Herson oli Venemaa kontrolli all 2022. aasta märtsist novembrini. Nüüd asuvad Vene väed linna piirava Dnipro jõe teisel kaldal ja tulistavad linna regulaarselt.