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Ukraina õhurünnak tabas suurt kaubaladu Rostovi oblastis

Välismaa
Ukraina õhurünnakus tabamuse saanud Vene kaubandusettevõtte DNS lao põleng.
Ukraina õhurünnakus tabamuse saanud Vene kaubandusettevõtte DNS lao põleng. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu laupäeva Venemaa lõunaosas, Rostovi oblastis asuvat kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS kuuluvat ladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias.

Rünnaku tagajärjel puhkes Aksai linnas asuvas laos tulekahju ning kohapeal töötanud inimesed evakueeriti, teatas Telegrami kanal Exilenova Plus.

Kanali teatel said rünnakute tagajärjel piirkonnas kahjustada ka elumajad.

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar kinnitas, et piirkond on rünnaku all, lisades, et esialgu ei ole teada, kas rünnakutes on hukkunuid või vigastatuid.

"Rostov Doni ääres ning Aksai, Bagajevski ja Neklinovski rajoonid on rünnaku all," ütles ta.

Rünnakust teatanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent tunnistas, et ei saa seda infot kohe sõltumatult kontrollida.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel sügaval paiknevaid sihtmärke, sõjalist ja naftataristut, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata.

Reede öösel tabasid Ukraina droonid Venemaa üht suurimat naftatöötlemistehast Jaroslavlis. Ukraina relvajõudude kindralstaap kinnitas rünnakut. Samuti teatati rünnakutest Moskvale ja Moskva oblastile.

Ukraina on suve jooksul korraldanud rünnakukampaania ka Venemaa jaekaubandusettevõtete vastu, sealhulgas e-kaubanduse hiidude Wildberriesi ja Ozoni vastu.

Wildberries on Venemaa suurim veebikaubandusettevõte ning selle veebisaidil on müüdud mitmesugust sõjalist varustust, sealhulgas droonide komponente ja kuuliveste. Ettevõtte pangandusüksusele kehtestas Euroopa Liit juulis sanktsioonid. Ozon on Wildberriese suurim konkurent.

Guardian: Venemaa kaotab iga kuu 6000 sõjaväelast rohkem kui värbab

Venemaa kaotab iga kuu sõjas Ukraina vastu ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutas Briti ajaleht The Guardian reedel lääneriikide ametnikele viidates.

Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värbamist – umbes 1000 inimest päevas –, ei ole isegi sellest viimase kahe kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks.

"Meie hinnangul on praegu erinevus Venemaa kaotuste ja suutlikkuse vahel värvata umbes 6000 inimest kuus," ütles üks lääne ametnik.

Ta väidab, et Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini reaktsiooniks sellele oli konflikti eskaleerimine ning rünnakud Ukraina tsiviiltaristule ja tsiviilelanikkonnale.

"Juuli algusest on välja tulistatud üle 360 raketi, kusjuures Moskva on ära kasutanud Kiievi ebapiisavat kaitset ballistiliste rakettide vastu. On ilmne, et sel talvel kavatseb Moskva proovida murda ukrainlaste vaimu, hävitades nende energiataristu," ütles ta.

Tema sõnul on selline taktika osaliselt seletatav asjaoluga, et Putini võimalused kompenseerida tohutuid kaotusi lahinguväljal edasise mobilisatsiooni abil on piiratud.

Lääne ametnikud leiavad, et edasine mobilisatsioon toob kaasa suuri riske nii poliitilises kui ka majanduslikus plaanis, märkides, et viimase sellise mobilisatsiooni ajal 2022. aasta sügisel lahkus riigist ligi miljon – sageli kõrgelt kvalifitseeritud – venelast, kellest tagasi pöördus alla poole.

Samuti on ebaselge, kas Venemaa sõjavägi suudaks vastu võtta mitusada tuhat uut värvatut, arvestades varustuse ja ohvitseride puudust.

Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa naftatööstuse sihtmärke, põhjustades kütusepuudust, kuid on korduvalt palunud liitlastelt täiendavat abi nii ründerakettide kui ka kaitsesüsteemide näol.

Lääne ametnikud on öelnud, et kuigi Venemaalt lähtuv oht on endiselt väga reaalne, ei ole olukord muutunud ning nende hinnangul "ei ole Putin otsesest vastasseisust NATO-ga üldse huvitatud". Üks neist märkis: "Me näeme, et vaenulik retoorika ja mitmesugused süüdistused Suurbritannia aadressil jätkuvad. See on täielikult kooskõlas Venemaa pikaajalise sõjalise doktriiniga, mille olemus seisneb retoorika kasutamises nii vastaste hirmude õhutamiseks kui ka otsustusprotsessi mõjutamiseks. Seega ei ole see uus nähtus."

Lääne ametnike arvates on Putini üldine eesmärk Ukrainas jätkata kurnamiskampaaniat, lootes, et Kiievi liitlaste toetus hakkab vähenema, eriti kui valitsused on hirmul avalikkuse mure pärast Venemaa ähvarduste suhtes.

Ühe ametniku sõnul tuleks selliseid ähvardusi vaadelda kui katseid luua "lõhestunud ja haavatavam Euroopa".

Ukraina luure hinnangul kavandab Venemaa 2026.-2027. aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata 300 000 inimest veel sel ja 300 000 järgmisel aastal. 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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