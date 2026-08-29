Nepali ja Tiibeti tulvades hukkunute arv tõusis 623-ni

Nepali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv oli laupäevaks tõusnud 623 ja kadunute arv 2400 inimeseni.

Nepali ja Tiibetit valitseva Hiina päästjad jätkasid laupäeval võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes jäid kadunuks päevi pärast seda, kui surmav, tsunami-sarnane vee- ja rususein pühkis Himaalajas läbi Trishuli jõe oru, mattes enda alla terveid külasid.

Kadunute arv tõusis reedel üle 2400, kui päästemeeskonnad teatasid 623 surnukeha leidmisest – mõned hukkunutest võisid olla uhutud allavoolu kuni Indiasse.

Nepali katastroofiamet lisas ulatuslike energiaprojektidega piirkonnas kadunute nimekirja veel 933 hüdroelektrijaama töötajat. Nimekirjas olid juba varem matkajad ja Tiibeti pühale Kailashi mäele suundunud palverändurid.

Pääsenud räägivad, et on kaotanud kõik ning seisavad nüüd silmitsi piinava ootusega, et saada teada oma kadunud lähedaste saatusest. Neil tuleb oma elu nullist uuesti üles ehitada.

"Kõik jõe lähedal asunud asulad pühiti minema. Midagi pole alles jäänud," rääkis ellujäänu Buddhi Ram Dangol uudisteagentuurile AFP.

Samjhana Thing ütles, et on oodanud kolm päeva uudiseid oma kadunud venna kohta. "Me ei tea midagi. Loodetavasti on ta turvalises kohas," ütles naine.

Punase Risti teatel võib kannatanuid olla kuni 93 000. Hukkunute arv tõuseb arvatavasti veelgi.

Päästemeeskonnad on võidelnud ajaga, et tuua ellujäänud ära katastroofipiirkondadest, kus laialdase hävingu tõttu on lõppemas toidu- ja veevarud.

Kadunute otsinguid on raskendanud hirm uute üleujutuste ees kannatada saanud piirkondades.

Jää- ja mudavool tekitas tohutuid järvi ning üks neist moodustistest on muutunud otseseks ohuks päästetöötajatele, kes piirkonnast ellujäänuid otsivad.

Nepali politsei kutsus kõiki päästjaid üles "viivitamatult turvalisse kohta liikuma", öeldes, et nad on saanud teavet, et "Tiibeti poolel on taas veetamm purunenud".

Tiibetis, kus kommunistliku Hiina võimud on ainus teabeallikas, peatas Peking uue üleujutusohu tõttu päästeoperatsiooni kõige rängemalt kannatada saanud Gyirongi piirkonnas, enne kui teatas, et oht on leevenenud.

Riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas laupäeva varahommikul, et piirkonnas päästeti kaks külaelanikku.

Piiri Nepali poolel leidis sõjavägi Trishuli 3A hüdroelektrijaama tunnelisse lõksu jäänud inimesi ning alustas tööd, et leida viis ellujäänute päästmiseks.

"Kohale on saadetud kaks helikopterit, kuid ülesanne on keeruline, sest isegi tunneli sissepääsude asukohta on raske kindlaks teha," rääkis armee pressiesindaja Raja Ram Basnet AFP-le.

Tema sõnul on sündmuskohalt toimetatud ohutusse kohta umbes 350 töötajat ja elanikku, kuid päästetööd enam kui saja samasse piirkonda lõksu jäänud inimese päästmiseks jätkuvad.

Trishuli oru teistest tammiprojektidest päästetud töölised kirjeldasid katastroofi, mis leidis aset hirmuäratava kiirusega.

Buddha Tamang rääkis AFP-le, et jäi ellu vaid seetõttu, et oli üleujutuse hetkel oma töökohaks olnud tammi tunnelis.

"Teisel pool töötanud vanemametnikud pühiti kõik minema," rääkis AFP-le Tamang, kes toimetati neljapäeval kopteriga ära pärast enam kui 24-tunnist lõksusolekut.

Nepal teatas laupäeval 616 hukkunust.

Nepalis on teadmata kadunud 1924 inimest, sealhulgas 517 välismaalast, teatas katastroofiamet varem.

India võimud teatasid, et on Nepalist voolavatest jõgedest leidnud seitse surnukeha, keda peetakse tulvaohvriteks.

Piiri taga Tiibetis, mis on välisajakirjanikele suures osas kättesaamatu, hukkus seitse inimest ja 554 on endiselt kadunud, teatas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua laupäeva varahommikul.

Võimud teatasid ka, et on Tiibetist evakueerinud 555 lõksu jäänud turisti ja 499 Hiina elanikku.

Piiril kadunuks jäänute seas on ka kümneid hindu palverändureid üle maailma, kes olid teel Tiibetis asuvale Kailashi mäele.