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Tartus sai töökorda tinatähtede valmistamise masin

Eesti
Trükitähtede valmistamise masin
Trükitähtede valmistamise masin Autor/allikas: ERR
Eesti

Tartus, trüki- ja paberikunsti keskuses on pika remondi tulemusena töökorda saanud monotüüp ehk tinatähtede valmistamise masin.

Tegemist on teadaolevalt Eesti ainsa seesuguse ajaloolise tehnikaga. Kui veel umbes kolmkümmend aastat tagasi trükiti tinatähtede abil siinmail näiteks raamatuid, siis praegu kasutavad töötavat monotüüpi nii kunstnikud kui ka muuseum ise oma projektide elluviimiseks.

"See on üks olulisemaid masinaid trükiajaloost, et Eestis ei ole neid küll väga palju olnud, aga mujal maailmas olid nad väga laialt kasutusel ja ta on hästi võimekas kõrgtrüki ettevalmistuse masin, mis valab tähed nüüd vastavalt sellele, kuidas keegi on selle juba kujunduses paika pannud," selgitas TYPA meister Jörgen Loot. "Seda tehti juba sel ajal, kui arvuteid ei olnud. Väga oluline tükk ajaloost ja on ülioluline, et ta säiliks ja inimesed ikkagi näeksid, mismoodi kunagi seda tehti," lisas Loot.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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