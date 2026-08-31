Venemeelsed häkkerid ründasid Norra valitsussektorit

Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers, mis on tegutsenud alates 2023. aastast ning varem rünnanud sihtmärke Rumeenias ja Kanadas, korraldas Norra valitsussektori vastu rea laiaulatuslikke küberrünnakuid.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Ukrinformi andmetel teatas sellest Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu alluvuses tegutsev valeinformatsiooniga võitlemise keskus (CCD).

Teadaandes öeldi, et venemeelne häkkerirühmitus Server Killers viis läbi rea laiaulatuslikke küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu. Ründajate tegevuse tagajärjel esines kümnel valitsusteenusel kolme päeva jooksul häireid. Samuti lekkis riigieelarvet puudutav teave.

CCD andmetel võttis rühmitus Server Killers, mis on tegutsenud 2023. aastast ning rünnanud varem Rumeenia ja Kanada ressursse, rünnaku eest vastutuse. Rühmitus nimetas oma motiiviks kättemaksu selle eest, et Oslo allkirjastas Ukrainaga strateegilise partnerluse lepingu ja jätkab Kiievi rahalist toetamist kuni 2027. aastani.

Keskus rõhutas, et küberrünnakute kasutamine otsese vastusena Euroopa riikide diplomaatilistele ja rahalistele otsustele on Venemaa hübriidsõja klassikaline ilming. Selliste operatsioonide peamine eesmärk on avaldada survet Ukraina liitlastele.

Keskuse hinnangul nõuavad Venemaa süstemaatilised katsed õõnestada toetust Ukrainale hübriidrünnakute kaudu rahvusvaheliselt üldsuselt otsustavat ja koordineeritud reageerimist. Partnerriikide vahelise ühise küberkaitse tugevdamine ja uute sanktsioonide kehtestamine venemeelsete häkkerivõrgustike vastu on vajalikud sammud hübriidohtudele tõhusaks vastuseismiseks.

Ukrinformi andmetel kasutasid venekeelsed häkkerid varem sel aastal USA kosmosettevõtte SpaceX tehisintellekti assistenti Cursor, et häkkida sisse vähemalt seitsmesse ettevõttesse Euroopas ja Ühendriikides.